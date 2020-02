Striscia la Notizia, la drastica decisione di Mediaset e Antonio Ricci: ne farà a meno

Le prevenzioni per la diffusione del Coronavirus al Nord Italia

Cresce sempre di più la preoccupazione per il Coronavirus. Infatti nel fine settimana il numero dei contagiati ha superato i 150 individui nel nostro Paese, di cui la maggior parte in Lombardia. Inoltre nella mattinata di lunedì 24 febbraio 2020 è arrivata la notizia della quarta vittima italiana.

Per questo motivo sono state adottate delle norme cautelari imposte nelle zone dove sono presenti dei focolai attivi per prevenire ulteriori casi di trasmissione. Quindi sono state sospese delle manifestazioni pubbliche e chiusi tutti i posti affollati, tra cui le scuole, teatri, cinema e addirittura il Duomo di Milano. Inoltre anche l’ingresso del pubblico degli studi televisivi, tra cui quello di Striscia la Notizia.

Mediaset chiude le porte al pubblico in Lombardia

Ebbene sì, anche i vertici di Mediaset ha deciso di rispettare le indicazioni arrivate dalle istituzioni della Lombardia. In che modo? L’azienda del Biscione ha chiuso le porte agli spettatori che quotidianamente si recano negli studi di Cologno Monzese per le trasmissioni televisive. Si è partito ieri sera con Live – Non è la D’Urso, il talk domenicale di Barbara ?Urso.

Stessa regola sarà adottata per Le Iene Show, che andranno in onda senza avere in studio il pubblico. Ma tale provvedimento coinvolgerà anche altri programmi di Mediaset come il rotocalco Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ma anche Pomeriggio Cinque di Lady Cologno, la trasmissione sportiva Tiki Taka di Pierluigi Pardo e Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci capitanato da Ficarra e Picone.

Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia

E a proposito di Ficarra e Picone, questa appena iniziata è l’ultima settimana alla guida del tg satirico Striscia la Notizia. Infatti i due comici palermitani saranno dietro il famoso bancone fino a sabato sera.

Mentre lunedì 2 marzo 2020 vedremo il veterano Gerry Scotti al fianco della new entry Francesca Manzini. La sua permanenza nel programma di Antonio Ricci durerà solo sei puntate, dopodiché il 9 tornerà la soubrette svizzera Michelle Hunziker.