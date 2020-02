Al Bano e Romina Power beccati insieme: la storica coppia lo fa in pubblico [FOTO]

Al Bano e Romina Power pranzano insieme

Dopo la loro partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo come ospiti d’onore da giorni si parla di ritorno di fiamma per Al Bano e Romina Power.

Dopo le dichiarazioni da parte dei due artisti, proprio quest’ultimi sono stati beccati insieme dai paparazzi del magazine Oggi. Gli ex coniugi pranzavano in compagnia della loro quartogenita Romina Junior. La ragazza in questi anni ha sempre sperato in un ritorno d’amore tra i suoi genitori e questo potrebbe essere un segnale.

Ultimamente il cantautore di Cellino San Marco e la cantante statunitense sembrano più vicini che mai e non nascondono di volersi bene. La realizzazione del nuovo album ha reso felici tutti i loro fan e tra una settimana quest’ultimi avranno la possibilità di vederli in un programma molto popolare. (Continua dopo la foto)

I due ex coniugi sempre più vicini

Tra le pagine del periodico diretto da Umberto Brindani è possibile vedere alcune foto che ritraggono Al Bano e Romina Power insieme. La storica coppia si trova in un ristorante mentre stanno pranzando con la figlia Romina Carrisi, anch’essa presente al Festival di Sanremo 2020.

Di recente il Maestro è rimasto un po’ deluso per il no secco dell’ex moglie a gareggiare alla kermesse canora sanremese, ma i due si rifaranno grazie ad una tournée internazionale che li vedrà in giro per il mondo fino il 31 dicembre di quest’anno. Il cantautore non ha nessuna intenzione di ritirarsi, anzi intervistato dal settimanale DiPiù ha detto: “Tra noi c’è una bella atmosfera”.

Al Bano e Romina Power al Serale di Amici 19

Come accennato prima, da venerdì 28 febbraio 2020 Al Bano e Romina Power per sei settimane saranno impegnati ad Amici di Maria De Filippi. Al momento non sappiamo che ruolo avranno i due artisti all’interno del serale del talent show giunto alla 19esima edizione. Si parla di ospiti d’onore oppure di giudici. Appena avremo altre informazioni dettagliate non esiteremo a darvele.