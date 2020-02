Una Vita anticipazioni spagnole: Alfredo minaccia Marcia

Proseguono le puntate di Una Vita, che in terra iberica vedono protagonisti Alfredo e Genoveva, con il loro piano volto a derubare tutti i vicini. Come se non bastasse, la nuova dark lady vorrà vendicarsi di molti conoscenti, iniziando da Rosina e Liberto, che farà passare per violentatore.

Intanto, Alfredo avrà tra le mani Marcia, obbligandola a tradire la fiducia di Felipe per fargli avere dei documenti sulla compagnia di assicurazioni che Ramon e l’avvocato hanno contattato affinché potesse risolvere i problemi economici delle persone truffate dai Bryce. Non sarà infine un periodo facile per Cinta ed Emilio: il loro amore verrà osteggiato dai rispettivi genitori.

Una Vita anticipazioni: la rabbia di Alfredo

Nelle nuove puntate della soap, Alfredo sarà furibondo quando verrà a sapere che Liberto è stato dichiarato innocente a processo. L’uomo vorrà delle spiegazioni da parte di Ursula e nello stesso tempo minaccerà Marcia, certo che fosse a conoscenza della strategia di difesa di Felipe che ha salvato l’Alvarez Hermoso.

Inoltre, la domestica non è nemmeno riuscita a fornirgli la documentazione inerente la nuova compagnia di assicurazioni che ha mandato a monte il suo piano. Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Ramon continuare a collaborare con la compagnia assicurativa, in modo da risarcire i vicini.

Nel frattempo, Rosina avrà un duro confronto con Liberto, durante il quale gli comunicherà di aver deciso di lasciare Acacias per sempre, non riuscendo a perdonarlo. Gli spoiler di Una Vita narrano che Ledesma invece andrà a fare visita ai Dominguez, spiazzando Cinta. Verrà infatti a galla che Emilio è già impegnato con sua figlia Angelines. Sarà la verità o l’ennesima strategia per allontanare i due innamorati?

La disperazione di Cinta

Stando alle nuove anticipazioni di Una Vita, Liberto non si arrenderà all’idea di perdere Rosina e così escogiterà un piano per farla restare accanto a lui, chiedendo aiuto a Felicia. I Dominguez intanto, si infurieranno dopo la scoperta fatta su Emilio.

Cinta ovviamente vorrà una spiegazione e, non potendo credere alle sue parole, lo schiaffeggerà davanti a tutti. Alfredo continuerò a minacciare Marcia, mentre Genoveva tramerà alle spalle del marito. Cinta, tra le lacrime, confesserà ad Antoñito di non essere in grado di dimenticare Emilio, nonostante la tremenda scoperta.

Successivamente, Ramon dirà a Carmen di essere pronto a sposarla e le chiederà perdono per il trattamento riservatole negli ultimi tempi. Come narrano le anticipazioni di Una Vita inoltre, Alfredo darà a Marcia un’ultima possibilità per scoprire i piani di Felipe in modo da incastrarlo una volta per tutte. A dare una mano al signor Bryce ci penserà Ursula, che si intrufolerà nella casa dell’avvocato per rubare i preziosi documenti.