Amici 19: tremendo fuori onda di Martina, Maria De Filippi interviene

Sabato 22 febbraio è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 19 in cui sono state assegnate le ultime maglie disponibili per il Serale. Durante lo speciale Jacopo è riuscito a convincere i tre giudici e indossare il pass per la fase successiva, mentre a fine puntata anche Francesco ha preso la maglia.

A quel punto, però, Martina e Stefano hanno manifestato il loro disappunto. Il loro pensiero è che Francesco non è talentuoso e nella scuola è stato protetto dai professori dall’inizio. Martina, in particolare, parlando con Gaia, ha detto frasi come: “Ti pare che una m*** del genere possa andare al Serale?”, “Ti rendi conto che è un’ingiustizia?”.

Maria De Filippi, nel daytime di lunedì 24 febbraio su Canale 5, ha parlato ai ragazzi appena prima di mandare in onda il video in cui Martina diceva quelle cose. La conduttrice ha rimproverato la cantante dicendole che non può, per un suo gusto personale, insultare un’altra persona. Può dire che non le piace, ma non può offenderlo, perché quando quel termine viene detto a lei sui social lei piange e sta male. Martina non ha saputo come difendersi e ha iniziato a piangere.

Tuttavia, è evidente che Martina sia molto contrariata per il trattamento di favore riservato a Francesco. Secondo lei è un’ingiustizia che Stefano sia stato messo da parte. Sui social, nonostante lei non goda di molta simpatia, in molti la pensano come Martina. Anche in studio qualcuno dal pubblico ha urlato alla ragazza che aveva ragione. Voi che cosa ne pensate?

I concorrenti pronti per il Serale

Il Serale di Amici 19 inizierà venerdì 28 febbraio in diretta su Canale 5. I concorrenti passati alla fase finale del talent sono 10: i cantanti Jacopo, Gaia, Giulia, Nyv, Francesco e Martina; i ballerini Javier, Nicolai, Talisa e Valentin.

Quest’anno il regolamento è diverso. Non ci sono le squadre e di conseguenza non ci sono i coach. I ragazzi soggiorneranno tutti insieme in una struttura con due casette comunicanti tra loro. In una puntata ci saranno due eliminazioni, in tutte le altre una fino ad arrivare alla finale.

A giudicare i ragazzi ci saranno i professori e una giuria di qualità. Si parla da tempo che saranno presenti Al Bano e Romina Power. Tuttavia, per sapere tutti i dettagli non rimane che attendere ancora qualche giorno.