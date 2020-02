Grande Fratello Vip, Fabio Testi attacca Paola Di Benedesso:”Non ha anima né carattere”

Il Grande Fratello Vip è entrato ormai nel vivo da alcune settimane. Le dinamiche del gioco sono diventate sempre più evidenti e gli scontri tra gli stessi sono all’ordine del giorno.

Una delle protagoniste di questa edizione è senza ombra di dubbio la bella Paola Di Benedetto. L’ex madre natura si è messa in gioco mostrando tutti i lati del suo carattere. Comprensiva ma determinata è stata vicina a molte delle compagne durante i momenti più difficili di questo percordo.

Discorso leggermente diverso per Fabio Testi. L’attore, sempre prodigo di consigli per i coinquilini più giovani, è sempre rimasto un po’ in disparte. Nonostante questo non ha esitato quando è stato il momento di esprimere il proprio punto di vista. Ha avuto discussioni con Pago e Antonella Elia nelle scorse settimane. Nell’ultima puntata, infine, è stato mostrato un confessionale nel quale ha attaccato duramente Paola Di Benedetto.

L’avventura al Gf di Fabio Testi e Paola Di Benedetto

Di Fabio Testi si è parlato molto sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore è senza ombra di dubbio uno dei volti più noti e conosciuti del cinema italiano. Nella sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare con grandissimi registi come Sergio Leone come controfigura nel film Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo.

Anche se il successo è arrivato con la collaborazione con l’immenso Vittorio De Sica. All’interno del reality praticamente tutti erano a conoscenza della sua carriera e i coinquilini hanno mostrato sempre grande rispetto nei suoi confronti. Probabilmente anche per questo non è riuscito a legare con tutti i concorrenti.

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento che li unisce.

L’attacco di Fabio Testi a Paola Di Benedetto

Come detto in precedenza, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato trasmesso un confessionale di Fabio Testi che ha usato parole tutt’altro che lusinghiere nei confronti di Paola di Benedetto.

L’attore ha sottolineato che l’ex Madre Natura ha un bel corpo ma non ha anima, non ha carattere, né talento. Un attacco molto duro che ha lasciato di stucco Paola Di Benedetto. Quest’ultima ha spiegato di essere rimasta profondamente delusa dalle parole di Fabio anche perchè, a suo dire, non gli ha mai mancato di rispetto.