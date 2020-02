Il Paradiso delle signore trama 27 febbraio 2020: momento imbarazzante per Luciano e Clelia

La puntata di giovedì 27 febbraio sarà molto intrigante al Paradiso delle signore. Tra i vari avvenimenti che genereranno particolare sgomento ci sarà l’incontro tra Luciano, Clelia ed Ennio, il nuovo flirt di quest’ultima. Si tratterà di un momento davvero molto particolare che porterà alla luce vecchi sentimenti.

Silvia, invece, sarà sempre più preoccupata per tutto quello che sta vivendo la sua famiglia a causa sua, per tale ragione deciderà di scrivere una lettera al marito. Villa Guarnieri, invece, sarà pronta per essere messa in vendita, ma improvvisamente Riccardo avrà un lampo di genio.

Anticipazioni Paradiso delle signore: Villa Guarnieri forse è salva

Nel corso dell’episodio del 27 febbraio 2020 del Paradiso delle signore vedremo che Silvia farà di tutto per riavvicinarsi a suo marito. Il ragioniere, però, non ne vuole sapere più nulla. L’uomo continuerà a portare avanti la relazione solo per il bene dei suoi figli, specie per Federico. Quest’ultimo, infatti, sta affrontando uno tra i momenti più bui della sua vita, tuttavia, il nuovo lavoro al grande magazzino gli servirà come sprono per andare avanti.

Tutti i membri di Villa Guarnieri, invece, si prepareranno a vendere l’abitazione. Riccardo, però, avrà inaspettatamente un’idea che potrebbe salvare le sorti della tenuta. Ad un certo punto della puntata, però, accadrà un episodio molto interessante per Clelia e Luciano. Quest’ultimo, infatti, s’imbatterà nella capocommessa e nel suo nuovo accompagnatore.

Spoiler 27 febbraio 2020: l’incontro tra Clelia, Luciano e Ennio

Tra Ennio e Clelia, infatti, le cose sembreranno andare stranamente bene. La donna, finalmente, inizierà a lasciarsi andare accettando di frequentare il nuovo arrivato. Proprio mentre maturerà questo pensiero, però, Luciano tornerà ad irrompere nella sua vita. Quando i tre protagonisti si incontreranno, infatti, l’imbarazzo sarà tangibile e lascerà molti dubbi e perplessità nei due ex amanti.

In casa Amato, invece, vedremo che Agnese accetterà di lasciarsi andare un po’ di più con Armando. Dopo quello che ha scoperto con suo marito, infatti, la sarta dovrà incominciare a voltare seriamente pagina. Infine, nella parte conclusiva dell’episodio del 27 febbraio 2020 del Paradiso delle signore vedremo che Silvia sarà assalita dai sensi di colpa. La dama scriverà una lettera per suo marito e la porrà all’interno della sua valigetta.