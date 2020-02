Una Vita trame spagnole: Genoveva riceve una strana lettera

Le anticipazioni di Una Vita continuano ad appassionare il pubblico. Cosa succederà dopo il salto temporale che avverrà tra non molto? Lolita sarà molto preoccupata per il fatto che Antoñito è stato chiamato alle armi.

L’uomo, per evitare di partire per L’Africa, ha tentato di corrompere l’ispettore, finendo per complicare ancora di più la sua situazione. Nel frattempo, Jacinto e Servante combineranno, sebbene involontariamente, un grosso guaio. Genoveva invece, sarà angosciata dopo aver ricevuto una strana lettera.

Una Vita anticipazioni: Marcelina incosciente

Nelle prossime puntate della soap opera, Marcelina sarà vittima della momentanea follia di Servante e Jacinto. La domestica, vittima di una perdita della memoria, verrà colpita da entrambi con un mestolo in testa, credendo che così possa tornare a ricordare il suo passato. Peccato che la povera Marcelina cadrà a terra incosciente. I due penseranno di averla uccisa e cadranno nel panico.

Nel frattempo, Ursula riuscirà a trovare una sistemazione presso un ristorante grazie all’intervento di Agustina. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva riceverà una misteriosa lettera scritta da Alfredo.

Grazie ad essa, verrà a sapere che Marlen è arrivata ad Acacias con cattive intenzioni nei suoi riguardi. Per fortuna, Marcelina riuscirà a risvegliarsi e a ricordare tutto. La situazione però prenderà una piega comica, in quanto la domestica inizierà a manifestare una preoccupante allergia per i fiori.

I sospetti di Genoveva

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Genoveva temere il peggio. Secondo le sue supposizioni, Alfredo e Marlén potrebbero essersi messi d’accordo per tramare alle sue spalle. La dark lady non si farà problemi ad affrontare il marito, che ovviamente negherà tutto. Genoveva capirà di aver fatto il passo più lungo della gamba e porgerà le sue scuse ad Alfredo, consapevole della sua pericolosità. Il Bryce però non ne vorrà sapere e avrà un moto di rabbia.

Inoltre, le anticipazioni della soap Una Vita delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 narrano che dopo un lungo periodo, Bellita deciderà di tornare sul palco, sebbene la sua famiglia sia contraria. I Dominguez getteranno Cinta nello sconforto, dopo averle comunicato che dovranno partire prima del previsto.

La ragazza si rifiuterà categoricamente di seguirli, dicendo loro che rimarrà a tutti i costi ad Acacias. Emilio non sembrerà essere invece così preoccupato, mandando in confusione la fidanzata. Infine, Servante deciderà di licenziare Carmen. Ormai, il suo posto è accanto a Ramon Palacios.