Pago dopo il GF Vip: ‘Su Serena ancora tanti punti interrogativi’

Pago ha chiarito come stanno le cose con Serena Enardu adesso che il Grande Fratello Vip per loro è terminato. Ecco le ultime dichiarazioni del cantante

GF Vip: per Pago e Serena il reality è finito

Abbiamo conosciuto meglio Pago e Serena Enardu nella seconda edizione di Temptation Island Vip la scorsa estate. In quell’occasione hanno ammesso di convivere da sette anni, ma di avere dei problemi. Infatti, Serena era decisa a lasciare Pago e si è buttata tra le braccia di Alessandro Graziani.

Tuttavia, qualche mese dopo, l’ex tronista è tornata sui suoi passi e ha deciso di tentare di riconquistare Pago presentandosi al Grande Fratello Vip come una nuova concorrente. Nelle ultime settimane hanno ricucito pian piano il loro rapporto, ma il pubblico non ha mai accettato il comportamento di Serena e, di conseguenza, quello accondiscendente di Pago. Per questo alla prima occasione li ha eliminati entrambi dal reality attraverso il televoto.

Le ultime dichiarazioni di Pago: niente matrimonio

Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip Pago ha rilasciato una piccola intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il cantante ha detto che lui e Serena si stanno riscoprendo, ma lui ha ancora tanti punti interrogativi nella sua testa.

Ovviamente la loro crisi è iniziata molto prima di partecipare a Temptation Island Vip e quindi hanno ancora molto da chiarire. Nella Casa hanno iniziato a ricucire qualcosa, ma per lui è ancora presto per parlare di matrimonio, prima vuole vedere i fatti. Serena non è piaciuta alla famiglia di Pago e il cantante è tornato sull’argomento ammettendo che con loro ci sono stati dei momenti di difficoltà.

Tuttavia, adesso sembra che sia tutto chiarito. Anche il figlio Nicola (avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan) ha incontrato Serena in modo tranquillo dopo essersi offeso per non essere entrato lui nella Casa per fare la sorpresa al suo papà.

Pago e Serena torneranno insieme?

Riusciranno Pago e Serena a risolvere i loro problemi e a continuare la loro relazione? Serena ha addirittura cambiato idea sul matrimonio e ha confessato che sposerebbe Pago subito se lui glielo chiedesse.

Tuttavia, anche nella Casa del Grande Fratello Vip tra loro ci sono stati molti scontri e Serena si è accanita in modo davvero pesante nei confronti dei familiari di Pago. Per tante persone lei continua a mancare di rispetto e lui ad accettare cose che non dovrebbe accettare. Voi che cosa ne pensate?