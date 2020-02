Grande Fratello Vip: Pago e Serena, matrimonio ancora lontano

Arrivano interessanti news sul rapporto tra Serena e Pago dopo la loro uscita dal Grande Fratello Vip. Nonostante la coppia abbia deciso di darsi una seconda possibilità, il cantante non sembra avere ancora superato quanto successo a Temptation Island Vip.

Pacifico Settembre ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nella quale ha dichiarato di voler chiarire alcune questioni prima di convolare a nozze con la sua compagna.

Grande Fratello Vip: i dubbi di Pago

Pago, dopo essere uscito dal reality show, ha continuato a portare avanti la sua storia d’amore con Serena. Non mancano momenti di sconforto, come lui stesso ha dichiarato nell’intervista a Chi. Pare che, prima di fare il grande passo, Pago abbia bisogno di trovare tutte le risposte alle sue domande. Pacifico ha quindi precisato che la crisi con Serena era già in atto prima di Temptation Island e del Grande Fratello Vip.

Nella loro storia, spesso è intervenuta anche Miriana Trevisan, la ex fidanzata di Pago. Miriana vorrebbe che la storia tra i due andasse bene e fa il tifo per loro, ma ha mostrato solidarietà nei confronti di Pago, ancora incerto sul da farsi dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip.

Pago e i problemi con la sua famiglia

L’esperienza al Grande Fratello Vip per Pago e Serena è stata certamente positiva. La coppia ha avuto modo di passare molto tempo insieme e di parlare di questioni passate. Tuttavia, restano aperte alcune questioni, soprattutto da parte di Pago.

Il cantante ha raccontato di avere avuto problemi anche con la sua famiglia, che non l’hanno certo fatto dormire sereno. Tuttavia, pare che la situazione sia migliorata. Il matrimonio con Serena è ancora lontano, prima – dice Pago – si dovranno chiarire tutti i dubbi e le questioni irrisolte.

Nel frattempo, il figlio Nicola e Serena Enardu su sono riabbracciati. Qualche giorno fa, Serena e Pago con i figli si sono concessi una cena in tutta tranquillità a Roma. Non resta dunque che attendere altre notizie sulla coppia e sulle dinamiche del Grande Fratello Vip.