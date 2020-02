Avete mai visto la moglie di Nicola Savino? Ecco Manuela, somiglia molto a Benedetta Parodi [FOTO]

La carriera di Nicola Savino

Martedì 25 febbraio la coppia Nicola Savino e Alessia Marcuzzi è tornata alla conduzione de Le Iene Show parlando molto del Coronarvirus. Per chi non lo sapesse, l’ex padrona di casa di Quelli che il calcio aveva appena 31 anni quando iniziò a collaborare con Mediaset. Nel 1998, infatti, era già il presentatore del programma d’approfondimento di Neri Parenti.

Grazie alla sua simpatia e al suo modo di parlare, l’artista toscano è riuscito a conquistare tutto il pubblico, portandolo al timone di diverse trasmissioni televisive sia nell’azienda del Biscione che in Rai. Tra le più importanti il programma comico Zelig, ma anche L’Isola dei Famosi, prendendo il posto di Simona Ventura.

Manuela Suma e Matilda. moglie e figlia del conduttore de Le Iene Show

Nicola Savino è un personaggio dello spettacolo che ama mantenere la propria privacy, infatti non si conoscono molte informazioni sulla sua vita privata. Per chi non lo sapesse, la moglie del conduttore de Le Iene Show si chiama Manuela Suma ed è una nota stilyst. La donna è nove anni più giovane dell’artista toscano. La consorte di Savino di professione fa la costumista sul piccolo schermo.

Nicola e la sua dolce metà sono convolati a nozze nel 2009 consolidando il loro sentimento. Successivamente hanno messo al mondo una figlia, Matilda, che oggi ha 15 anni. Nonostante il presentare sia nato in Toscana, precisamente a Lucca, fin da piccolo ha vissuto assieme al padre a ella madre a San Donato Milanese, infatti non ha un accento toscano. (Continua dopo le foto)

Nicola Savino e l’amore per la radio

Prima di fare il suo esordio in televisione, Nicola Savino ha iniziato la sua carriera artistica facendo lo speaker radiofonico presso delle radio locali per poi passare a quelle nazionali. Infatti è partito da Radio San Donato per arrivare a Radio Deejay.

L’uomo h avuto un grande successo grazie alla sua spigliata parlantina e la capacità di trasmettere emozioni, in particolare risate, ad un vasto pubblico composta da adulti e ragazzi. È proprio mentre realizzava delle foto per Radio Deejay che Savino ha incontrato quella che poi sarebbe diventata sua moglie e madre della figlia Matilda.