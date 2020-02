Elodie Di Patrizi, dopo anni tutta la verità: ecco perché è finita con Lele Esposito di Amici

Elodie Di Patrizi si confessa al magazine Grazia

Dopo il grande successo ottenuto con la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Elodie ha rilasciato una lunga intervista al magazine femminile Grazia. Ricordiamo che ‘Andromeda’, nonostante non sia arrivata al podio è il brano più diffuso dalle radio italiane.

La Di Patrizi ha parlato della sua difficile infanzia cresciuta in una realtà difficile, fatta di una periferia romana e l’assenza dei genitori. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confidato la cantante nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

La cantante romana parla di Amici e di Lele Esposito

Intervistata dal periodico Grazia, Elodie ha menzionato il suo ex Lele Esposito. Quest’ultimo che è un cantante partenopeo ha vissuto una relazione amorosa con la Di Patrizi quando entrambi erano allievi nel talent show di Maria De Filippi.

A distanza di anni, dove ha regnato il silenzio assoluto, la fidanzata del rapper Marracash ha spiegato perché quella relazione sentimentale, che all’epoca ha fatto sognare i fan della cantante, si è conclusa dopo pochissimo tempo.

Per quale motivo? La giovane italo-francese ha detto che all’inizio della sua avventura ad Amici si era legata moltissimo ad un ragazzo, ovvero Lele. Quest’ultimo era molto diverso da lei ma è stato il primo a credere nel suo talento.

La ragione della loro separazione e l’amore per Marracash

Nel corso della lunga intervista per il magazine femminile Grazie, Elodie Di Patrizi ha finalmente svelato la ragione della rottura con Lele. In poche parole i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi erano del tutto incompatibili e col trascorrere del tempo si sono del tutto allontanati.

Oggi del cantante Esposito non si sa più nulla, almeno a livello nazionale, mentre la ragazza italo-francese è felice al fianco del rapper siciliano Marracash. I due si sono conosciuti questa estate durante la collaborazione col singolo ‘Margarita’, che poi è diventata una hit e un tormentone. I due hanno intenzione di fare le cose sul serio e magari creare una famiglia insieme.