Adriana Volpe racconta il suo dramma al GF VIP: “Quel cuoricino aveva smesso di battere”

Adriana Volpe è tra le protagoniste assolute di questa edizione del GF VIP, nelle ultime ore, però, la concorrente ha raccontato ai suoi coinquilini un dramma vissuto circa 10 anni fa. È la prima volta che la conduttrice ne parla all’interno del reality show e i suoi coinquilini sono rimasti assolutamente basiti.

A quanto pare, infatti, prima di dare alla luce la splendida Gisele, la protagonista ha subito una grave perdita. Il precedente figlio che aspettava, morì dopo poche settimane. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il dramma di Adriana Volpe

La giornata odierna è stata parecchio interessante per i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Dopo la rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini, ci ha pensato Adriana Volpe a sconvolgere tutti con il suo dramma. La conduttrice ha trovato la forza e il coraggio di parlare di una situazione che molti anni fa le recò tanto dolore. Nel caso specifico, la protagonista ha detto che la gravidanza prima di Gisele non andò a buon fine.

Alla decima settimana, infatti, la donna si accinse a fare l’ecografia di controllo. Quando il medico incominciò con l’esame, però, si rese conto che il cuore non batteva più. La Volpe ha detto di aver provato una sensazione inspiegabile, un dolore impossibile da spiegare. Quando tornò a casa insieme a suo marito trascorse una notte completamente insonne durante la quale non faceva altro che chiedersi come fosse possibile.

Il momento di ripresa per la concorrente

Ad ogni modo, dopo un po’ di tempo, un nuovo cuoricino ritornò a battere nella sua pancia, era quello di Gisele. In quel momento, Adriana Volpe è riuscita a mettere da parte il suo dramma vissuto precedentemente, per lasciare il posto alla gioia. Diventare madre è una cosa che augura a chiunque perché ti permette di capire quale sia l’amore vero.

Da quel momento in poi, tutto quello che fa lo fa per la piccola Gisele, che ormai ha 10 anni e per suo marito. Roberto Parli, però, nell’ultimo periodo è un po’ adirato con lei a causa del suo avvicinamento ad Andrea Denver.