Don Matteo 12 anticipazioni settima puntata: si cambia giorno, Cecchini flirta con Elena Sofia Ricci

Le anticipazioni di Don Matteo 12 annunciano che a Spoleto arriva una delle celebrità più amate della Tv italiana. Questo personaggio ha un particolare feeling con il maresciallo Cecchini.

Il loro legame speciale, però, non è ben visto dalla madre di Anna, la quale decide di approfondire l’amicizia con Eugenio Nardi. Tutto questo succederà nella settima delle dieci puntate di Don Matteo 12 in onda eccezionalmente martedì 3 marzo su Rai 1, alle ore 21:25 circa.

Anticipazioni Don Matteo 12: Cecchini attratto da un’altra donna

La settima puntata di Don Matteo 12 s’intitola ‘Non Rubare’. Guest star di questa puntata davvero speciale è Elena Sofia Ricci, nota per aver vestito i panni di suor Angela in ‘Che Dio Ci Aiuti’. Questa volta, l’attrice non vestirà i panni della suora più folle della fiction italiana, ma si presenterà a Spoleto nelle vesti di se stessa.

Che cosa accadrà in questa puntata? Il parroco di Spoleto trova casualmente il cadavere di una donna. Il giorno del funerale di Alice si presenta una sedicenne che dice di essere la figlia della vittima. Secondo la ragazza, la madre era andata a Spoleto per cercare la figlia che sedici anni fa qualcuno le aveva sottratto con la forza.

Mentre Anna è alle prese con i sentimenti che nutre per il padre della piccola Ines, in paese arriva un uomo affascinante e colto. Si tratta di Eugenio, padre del Pubblico Ministero Marco Nardi. Cecchini è geloso perché questi fa la corte spudorata alla madre di Anna. Allora, il migliore amico di Don Matteo decide di fingere di avere una speciale amicizia con l’attrice Elena Sofia Ricci.

Ricordiamo che l’ottava puntata della dodicesima stagione di Don Matteo va in onda su Rai 1 giovedì 12 marzo, sempre in prima serata.

Replica Don Matteo 12: come e quando rivedere la settima puntata

Coloro che, per svariati motivi, non sono riusciti a vedere la settima puntata di Don Matteo 12, non hanno motivo di allarmarsi. Grazie al sito RaiPlay, gli appassionati delle avventure del prete detective hanno la possibilità di recuperare la puntata persa in qualsiasi momento della giornata.

Scaricando l’omonima applicazione gratuita, gli utenti hanno la possibilità di guardare questa popolare fiction tramite tablet, smartphone e Smart Tv. Su Rai Premium non è ancora prevista nessuna replica della dodicesima stagione di Don Matteo.