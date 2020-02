Pamela Camassa si confessa: “Filippo mi ha convinta, vogliamo un figlio!”

La show girl vincitrice del programma di Canale 5 Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi si dichiara assolutamente pronta a diventare mamma. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono una delle coppie più amate dal pubblico italiano, la loro storia d’amore ha fatto sognare molti dei telespettatori.

La storia d’amore di Pamela e Filippo

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono incontrati per la prima volta a Cortina, tra i due è scattato subito l’amore e da quel momento non si sono più lasciati. Lui all’epoca reduce dal grande successo del Grande Fratello, lei una modella. I due nonostante facciano parte del mondo dello spettacolo hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori, ma da sempre la love story ha appassionato molti dei fan.

Oggi la Camassa è diventa una influencer su Instagram ma ha saputo dimostrare grande talento partecipando e vincendo l’edizione di Amici Celebrities in cui si è scontrata con il suo compagno. Mentre Filippo Bisciglia conduce con successo il programma di Maria De Filippi, Temptation Island.

Pamela Camassa: “Sono pronta a diventare mamma”.

Ormai il conduttore di Temptation Island aveva perso la speranza di poter diventare genitore insieme alla sua compagna. Tanto da aver confessato in un’intervista tutte la paure della show girl che non si sentiva affatto pronta ad accogliere un figlio in famiglia. Ma proprio Pamela Camassa ha parlato nella sua ultima intervista al settimanale “Nuovo” e del suo desiderio di maternità, rivelando al settimanale: “Filippo mi ha convinta”.

La show girl ha esternato le diverse paure e i dubbi circa l’avere un figlio, dal timore di non essere all’altezza, alla paura del drastico cambiamento. Ha dichiarato che un figlio stravolge la vita sicuramente nel bene, ma forse la paura più grande è legata al cambiamento.

Aggiungendo poi che il compagno ha da sempre espresso il desiderio di diventare genitore, confessando che adora i bambini e di poter essere un buon padre per i figli che arriveranno. Fino ad oggi è sempre stata restia all’idea di diventare madre, ma dopo 13 anni è giunto il momento per la coppia di mettere su famiglia.

Nonostante Pamela abbia deciso di diventare madre, sulle nozze rimane dello stesso avviso del suo compagno. Di fatti Filippo e Pamela sono in sintonia anche sull’idea, pur essendo credenti, di non sentire il bisogno di volersi unire in matrimonio. Entrambi dichiarano di stare bene così al momento, ma ciò non vuol dire che non potrebbero ripensare al matrimonio in un futuro.