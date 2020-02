Asia Valente Grande Fratello vip attacca Patrik, “Vedrai cosa succederà!”

Al GF Vip Asia Valente attacca Patrick senza alcun motivo apparente e gli dice che tra loro due è guerra, scopriamo cosa è successo

Cosa sta succedendo tra Asia Valente e Patrick Pugliese? Fra i due sembra essere scoppiata la guerra, ma perché? L’ex concorrente del GF 1 è stato preso di mira dalla Valente mentre stava parlando con Fabio Testi e Andrea Denver.

I tre concorrenti si trovavano nel salotto della casa del GF Vip, quando ad un tratto ha fatto irruzione ì Asia Valente. La sexy e prorompente concorrente ha spiazzato tutti dicendo a Patrick che da domani saranno caz*i suoi…Tutti sono rimasti stupiti perché la sua affermazione non aveva nulla di fondato.

Insomma, non c’era stata una lite fra lei e Patrick, quindi perché questa reazione? Asia si è rivolta in maniera diretta all’ex gieffino, apparentemente senza motivo, e lo ha apostrofato dicendo che non gli sta più simpatico. Perciò da domani dovrà prepararsi perché fra loro due sarà guerra.

Asia Valente attacca Patrik senza motivo

Dopo aver udito le accuse della Valente contro Patrick Pugliese, l’attore Fabio Testi le ha chiesto il perché di quelle affermazioni. Testi non ha capito perché Asia fosse andata lì per dire quelle cose a Patrick. In realtà neanche gli altri lo hanno capito, ma Asia Valente ha detto sì all’attore, e ha confermato che era andata lì solo per questo.

A quel punto Fabio è sbottato e le ha detto che poteva anche andarsene se aveva finito con le sue accuse fuori luogo. Alla battuta di Testi gli altri si sono messi a ridere, anche loro increduli di fronte a quanto accaduto. Asia però non è nuova a queste sfuriate e ieri ha spiazzato Valeria Marini con il suo atteggiamento decisamente fuori dalle righe.

Asia e Fabio in nomination insieme a Teresanna e Sara

Fabio Testi però non si è tenuto e subito dopo gliene ha dette quattro alla Valente. E così è finita in nomination insieme a Teresanna e Sara. A deciderlo è stato il Grande Fratello Vip, ma in nomination c’è anche Fabio Testi, che è stato il più votato della casa.

A questo punto viene da chiedersi: chi lascerà la casa? Stando agli ultimi sondaggi che sono comparsi online pare che la sfavorita sia proprio Asia Valente. Lei infatti sembra sia quella meno apprezzata dai fan, ma che succederà adesso? Chi uscirà fra i quattro concorrenti? Staremo a vedere!