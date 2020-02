Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio 2020: cambiamenti per Leone e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox del 29 febbraio rivela come si concluderà questo secondo mese dell’anno. I nativi dei Gemelli devono stare attenti agli investimenti poco chiari, invece, le persone del Cancro devono fare attenzione agli amori impossibili. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 29 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In campo lavorativo ci sono delle trattative in corso, solo in primavera inoltrata ci saranno delle verifiche. In ogni modo dovete lottare duramente per ottenere ciò che volete. In campo sentimentale è un periodo tranquillo e chi è single sta vivendo una forte attrazione fisica.

Toro – Dovete valutare bene una questione che riguarda la casa. L’uomo delle stelle vorrebbe spingere i single a mettersi in gioco, perché entro marzo Venere sarà nel segno. Questa è una giornata importante in campo sentimentale. Se una relazione è rimasta ferma o ancora il vostro cuore è single, puntate tutto sul mese di marzo per conoscere nuova gente.

Gemelli – Avete bisogno di prendere tempo per voi stessi e per le persone che avete attorno. Novità per chi amministra delle società o per chi è in attesa di un cambiamento. In questo periodo le uscite sono tante e bisogna stare attenti agli investimenti poco chiari. In amore avete qualcosa da chiarire.

Previsioni di sabato 29 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Se siete agitati è perché avete i pianeti in opposizione ma dovete ricordarvi che questo 2020 è un anno liberatorio. Dovete solo affrontare qualche cambiamento drastico o qualche decisione che potrebbe stravolgere alcune cose. Questo weekend è dalla vostra parte, fate attenzione solo agli amori impossibili.

Leone – In campo sentimentale non mancano polemiche, forse perché desiderate il meglio o perché la famiglia non vi dà retta. Le storie interrotte non vanno recuperate, ma i matrimoni lievemente in crisi sì. Tra aprile e maggio ci saranno dei cambiamenti e molti di voi stanno pensando di andarsene.

Vergine – Quando siete impegnati in un esame o in una prova diventate un po’ nervosi. Questo è un periodo interessante e vincente per il campo lavorativo. Entro pochi mesi, chi aspetta risultati sarà accontentato.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche se siete una coppia solida e non ci sono problemi di base, in questi giorni potrebbe nascere una certa agitazione. L’amore può essere un po’ contraddittorio, persino chi è innamorato si chiede se vale la pena portare avanti la relazione oppure no. Ci sarà un’opportunità o un rinnovo, qualcosa di molto bello entro la primavera. Guardate il futuro con ottimismo.

Scorpione – Non buttatevi giù per un nonnulla. Nel lavoro ci sono stati blocchi o cambiamenti che ancora pesano. Se una persona non vi piace più, dovete smettere di cercarla. Chi non vi ama non torna da voi, quindi è meglio trovare altre soluzioni. Spesso pescare nel passato provoca delusione.

Sagittario – Quando avete un’idea in mente o un grande progetto, nessuno vi ferma, nemmeno quella persona che ha avuto con voi un atteggiamento di sfida. Se ci sono problemi si possono superare e se non ci sono margini per fare pace, è meglio voltare pagina.

L’oroscopo di Paolo Fox del 29 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Coloro che hanno una forte responsabilità, in questa giornata la sentono ancora di più. Non è una giornata negativa ma è solo di grande fatica. Le coppie che stanno insieme da qualche tempo potrebbero fare grandi progetti per l’anno prossimo.

Acquario – Voglia di cambiare vita o città, traslocare oppure vivere un nuovo amore. Questo è ciò che avete in mente, anche se non è facile da realizzare. Questo stato di agitazione potrebbe procurare qualche piccolo fastidio in campo lavorativo. Curate la forma fisica e non strapazzatevi troppo.

Pesci – In questo periodo dovete impostare la vostra vita per raggiungere un obiettivo con minore sforzo. Per ottenere un grande risultato dovete cercare le persone giuste per realizzarlo. Quando c’è un grande cielo per l’amore, vi sentite innamorati ma dovete stare attenti e valutare le persone.