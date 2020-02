Vittorio Cecchi Gori è stato arrestato deve scontare 8 anni di prigionia

Arrestato Vittorio Cecchi Gori, l’ex patron della Fiorentina deve scontare più di 8 anni di carcere, a lui sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta

Tratto in arresto ieri pomeriggio Vittorio Cecchi Gori, l’ex patron della Fiorentina portato in carcere dai carabinieri del Nucleo Investigativo. Imprenditore, politico e produttore cinematografico italiano, il mandato di arresto emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma.

A lui sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta e deve scontare una pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. Stando alle informazioni, in questo momento Vittorio Cecchi Gori si trova nel carcere di Rebibbia.

L’ex patron della Fiorentina al momento dell’arresto è all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma quindi prelevato per essere condotto nel carcere romano. La conferma della condanna della Cassazione arriva il 27 febbraio. La condanna stabilita è di 5 anni e 6 mesi di reclusione per il crac della casa di produzione Safin.

Vittorio Cecchi Gori è stato condotto nel carcere di Rebibbia

Dalle notizie pubblicate da Il Fatto Quotidiano, Vittorio Cecchi Gori era stato condannato in primo grado a 6 anni di carcere. Poi era finito ai domiciliari nel luglio del 2011 per bancarotta fraudolenta relativa alle indagini sul fallimento della Finmavi e di altre società del gruppo.

Successivamente, a Cecchi Gori gli arriva una notificata ossia un’ordinanza di custodia cautelare con l’analoga accusa di bancarotta fraudolenta. L’accusa riguardava il fallimento della Fiorentina e la notifica risale alla data del 29 ottobre del 2002. Cecchi Gori poi arrestato il 3 giugno del 2008 per il caso Safine, per tornare libero il 10 ottobre dello stesso anno.

Cecchi Gori dice di aver subito delle persecuzioni

L’ex marito di Rita Rusic ed ex compagno di Valeria Marini all’epoca dei fatti ha dichiarato di essere perseguitato. Aveva anche ribadito che avrebbe lottato fino all’ultimo giorno per arrivare alla verità.

Tuttavia, ancora dopo tempo questo non è avvenuto e Vittorio è stato nuovamente arrestato per scontare la pena. L’imprenditore versa comunque in precarie condizioni di salute e questo potrebbe essere un motivo per salvarlo dalla pena, o perlomeno per ottenere i domiciliari.

Cecchi Gori ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma già a settembre dello scorso anno, ma la sua salute ad oggi non è migliorata. Dopo la condanna e l’emissione del mandato di cattura è condotto nel carcere di Rebibbia.