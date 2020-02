Sossio Aruta GF Vip bacia Valeria Marini e Ursula Bennanrdo? (VIDEO)

Sossio Aruta e Valeria Marini, si baciano, separati da uno specchio, un segno d’affetto

Valeria Marini e Sossio Aruta protagonisti. Anche se sono appena entrati nella casa più spiata d’Italia l’ex corteggiatore del trono over di Uomini e Donne e Valeriona ci regalano attimi imperdibili. Se la marini da una parte è in continuo conflitto con Antonella Elia con Sossio vediamo la parte più allegra del suo carattere.

Valeria e Sossio hanno già avuto modo di confrontarsi nel programma di Temptation Island Vip dove la showgirl è diventata amica di Ursula Bennardo, fidanzata di Aruta, all’interno della casa si divertono mostrando e ballano a passo di samba e merengue. Nelle ore precedenti, tra un balletto e l’altro, è avvenuto uno scambio di coccole ossia un bacio.

Nulla che possa compromettere la loro vita sentimentale considerando che erano divisi da una vetrata, ma l’attimo è stato ripreso dalle telecamere e ora il video è già su tutto il web.

Valeria e Sossio bacio affettuoso al Grande Fratello Vip ” sono amica di Ursula”

Valeria manda un messaggio alla sua amica Ursula Bennardo, di stare tranquilla perchè tra Sossio Aruta e lei non c’è stato assolutamente nulla che possa compromettere la loro storia d’amore. Sossio e Valeriona, mentre erano rinchiusi in due stanze separate, approfittano della musica in camera, iniziando a ballare insieme anche se in due camere divisi da una vetrata e a distanza.

I due concorrenti, così, si sono avvicinati alla vetrata che li separava in due stanze da letto dando vita ad un ballo molto sexy. Durante il Ballo, lui si è avvicinato al vetro poggiando le labbra dando così un bel bacio a Valeria. La showgirl, dopo il bacio dato si allontana ricordandosi di Ursula: “sono amica della tua fidanzata”.

Valeria e Sossio inizio di una bella complicità

Tra i due, dunque, sembra nascere un bel rapporto di amicizia. Considerando che sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 2020 più tardi rispetto agli altri partecipanti. Quindi si coalizzeranno per fare una squadra e arrivare in finale insieme?

Ursula Bennardo a casa sua nel frattempo continua a vedere il compagno e l’amica e ai fans che le chiedono un parere su Valeriona, la sua riposta: “la adoro”.