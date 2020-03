“Mi fai sentire male così….”: Sabrina Salerno esce di seno, le forme giunoniche stendono i fan [FOTO]

Sabrina Salerno incanta Venezia

Sabrina Salerno continua ad incantare i suoi follower con degli scatti dove mette in bella mostra la sua sensualità. Nonostante la soubrette genovese abbi 51 anni, il suo fisico ne dimostra almeno 20 creando dei dubbi per tutti coloro che la seguono sul social network.

Infatti, in tanti si sono chiesti qual’è il suo segreto di un’eterna bellezza, per caso ha bevuto un particolare elisir? Non troppo tempo fa la Diva degli Anni Ottanta e Novanta ha postato uno scatto che la ritrae nella meravigliosa e suggestiva Venezia. E proprio nella città più romantica d’Italia c’è stato un fuori di seno.

La Diva degli Anni Ottanta e Novanta esce di seno

Come accennato prima, Sabrina Salerno ha mandato in visibilio tutti i seguaci con uno scatto realizzato nella bellissima Venezia. La soubrette ligure ha condiviso una foto che la vede ritratta in primo piano, indossare un top nero in pizzo, mostrare le sue grazie. La donna presenta un fisico statuario, curve generose, viso accattivante.

Ma lo sguardo dei follower si è concentrato su qualcos’altro, ovvero il décolleté generoso della loro beniamina. Infatti, il corpetto talmente è stretto che fa a fatica a contenerlo, quindi c’è stato una giustificata fuori uscita di seno. La 51enne ha fatto una vera e propria strage di cuori ricevendo migliaia di likes e una valanga di commenti tutti positivi. (Continua dopo il post)

Sabrina Salerno e le sue due partecipazioni al Festival di Sanremo 2020

Di recente, invece, Sabrina Salerno è tornata sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Una partecipazione al Festival della canzone italiana arrivata dopo 30 anni dalla sua prima apparizione alla kermesse col celebre brano ‘Boys’.

E proprio con questo la soubrette genovese si è esibita nella sua seconda serata, mentre nella prima ha affiancato Amadeus nella conduzione. In quell’occasione la 51enne ha rischiato moltissimo perché le si è impigliato il vestito nel tacco mentre scendeva le scale. In entrambe le partecipazioni la donna ha indossato degli abiti che mettevano in risalto il suo corpo mozzafiato.