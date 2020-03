“Hai la coda di paglia?”: Naike Rivelli contro Barbara D’Urso, in topless e perizoma per protesta [VIDEO]

Naike Rivelli contro Barbara D’Urso

Dopo giorni di silenzio e di post dedicati alla famiglia per via del gravissimo lutto che ha colpito la sorella Carolina, Naike Rivelli è tornata carica più che mai su Instagram. La figlia di Ornella Muti, infatti, si è scatenata nuovamente mostrandosi semi nuda per protestare contro Barbara D’Urso.

E’ ormai risaputo che la 45enne e la madre non approvano le trasmissioni di Lady Cologno, considerandole trash. Ma ora la modella ha preso le difese dell’ex Parlamentare Vittorio Sgarbi dopo quello accaduto domenica prossima.

La figlia di Ornella Muti e la protesta su Instagram

Naike Rivelli nelle ultime ore ha condiviso una clip su Instagram dove si mostra in topless e con un perizoma. Ma l’attenzione dei follower si è concentrata su qualcos’altro, ovvero la cosa di volpe che prende fuoco. Ovviamente la clip della 45enne ha un significato particolare, una protesta contro Barbara D’Urso che domenica scorsa ha avuto una forte discussione con Vittorio Sgarbi.

A quanto pare il critico d’arte è stato bandito dagli altri programmi Mediaset, quindi sembra aver cambiato idea chiedendo scusa alla conduttrice napoletana. Un gesto che ha fatto arrabbiare alla figlia di Ornella Muti che sul social ha scritto: “Vittorio Sgarbi lo hanno fatto anche a te? Che paura i potenti? Aiuto!!!”. Nella clip in questione si sente in sottofondo la sigla di Live Non è la D’Urso, programma dove è avvenuta la feroce lite. (Continua dopo il video)

Il terribile lutto che ha colpito la famiglia di Ornella Muti

Naike Rivelli e la sua famiglia arriva da giorni molto difficili. Infatti la scorsa settimana sono stati colpiti da un gravissimo lutto. Purtroppo, dopo un lungo calvario è venuto a mancare il giovane compagno della sorella Carolina Fachinetti.

Il ragazzo era affetto da un tumore cerebrale e lascia due figli. Una tragedia che la 45enne l’ha voluta ricordare con un paio di post molto significativi su Instagram e rispondendo a tutti coloro che le hanno fatto le condoglianze per la morte del cognato.