Giulia De Lellis, crisi con Andrea Iannone: interviene Luca Onestini

Giulia De Lellis e Andrea Iannone vengono dati in crisi: parla Luca Onestini

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono in crisi. Questa la voce riportata da Gabriele Parpiglia su Spy sabato 29 febbraio, seguita, nel giro di poche ore, da scottanti retroscena di Dagospia, soffermatosi riguardo al motivo scatenante.

Secondo quanto sostiene il sito i due – in seguito ad una spiacevole situazione occorsa lo scorso 15 gennaio durante il compleanno della vulcanologa – si sarebbero allontanati, dato pure il burrascoso periodo professionale attraversato dallo sportivo.

Difatti, il pilota, sotto contratto con l’Aprilia in MotoGP, vive un periodo complicato a causa dell’accuse di doping. Tra le prove presentate in giudizio contro Iannone pure alcuni scatti pubblicati su Instagram documentanti il notevole cambiamento fisico. Nella fattispecie, la controparte gli imputa di aver assunto uno steroide ben conosciuto da tanti culturisti. Messo alle stratte, il 30enne ha fatto calare il silenzio.

La penultima fotografia postata da Giulia De Lellis riguardante Iannone risale a Capodanno, mentre la loro ultima uscita pubblica al 15 gennaio, giorno del compleanno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sorpresa alla fidanzata

In quel giorno Andrea ha organizzato un party a sorpresa per la dolce metà. Pure lì si è respirata aria tesa: verso la fine della serata, Iannone ha perso la pazienza. Mentre i paparazzi erano appostati fuori, è quasi scappata la rissa. Solamente i famigliari della fidanzata hanno trattenuto il suo nervosismo, pronto a scoppiare insieme con quello del padre di Giulia. Da quell’istanti in poi è sceso il gelo.

Ma è davvero così? Sul serio la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone sarebbe sul punto di dirsi la parola addio? A intervenire sul presunto nervosismo in occasione del compleanno di Giulia ha preso parola Luca Onestini, suo caro amico. Invitato alla festa in questione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha seccamente smentito le voci emerse.

Lui – racconta Luca – può parlare perché era presente e i pettegolezzi non sono assolutamente veri. Legge l’articolo dove si scrive di grande tensione, di paparazzi e di scontro.

Giulia De Lellis: Onestini ricostruisce l’accaduto

Proprio perché era presente Luca può assicurare sul fatto che non è successo niente di tutto ciò. L’assenza delle foto insieme dipende dai guai che hanno recentemente investito Iannone. Controllandogli il profilo, lui preferiva meno esposizione mediatica. Ma Onestini crede sia normale.

Le dichiarazioni del compagno di Ivana Mrazova rassicurerebbero quindi gli ammiratori della giovane, beccata in atteggiamenti complici con Andrea Damante. Nessun ritorno di fiamma, il suo presente si chiama ancora Andrea Iannone.