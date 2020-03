Valeria Marini nuovo attacco ad Antonella Elia: “Vergognosa”

Valeria Marini invoca la squalifica di Antonella Elia dal Grande Fratello Vip 4

Con il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 4 sono nate tante nuove polemiche. Valeria Marini, ancora scossa per lo spintone rifilatole da Antonella Elia, va avanti imperterrita a citare il regolamento. È ferma volontà della showgirl far squalificare la co-inquilina.

Che si portassero rancore bastava aver seguito un attimo le vicende nel reality. Prima della nomina come nuova concorrente, Valeria aveva già sollevato critiche con l’acceso confronto tra lei e Rita Rusic.

Le due, entrambe ex compagne di Vittorio Cecchi Gori (recentemente finito arrestato causa reati finanziari), non se le mandarono proprio a dire durante una diretta. Dopo l’uscita di Valeria Marini, sia la Elia sia ‘Er Mutanda’ Antonio Zequila l’hanno duramente criticata sul piano estetico. Che sia stato quello il peccato originale?

Tutti hanno visto

Adesso Valeria Marini prosegue l’invettiva contro Antonella, rea di averla aggredita. Le immagini – spiega – le hanno viste tutti. C’è un regolamento e il regolamento bisogna rispettarlo. Le mani addosso non vanno messe. Lei lo ha fatto e se non l’avessero tenuto crede avrebbe fatto anche peggio.

L’ha minacciata, poi vedranno. Lo vedrà Alfonso Signorini, e lo vedranno gli italiani, profetizza la concorrente. Non è la prima volta. Se l’avesse fatto solamente con lei “capirebbe”, tuttavia lei lo fa abitualmente. Al primo incontro, la Elia le ha detto di fare schifo, di fare vomitare, di non saper fare niente e di essere cucita dalla testa ai piedi. È un’aggressione immotivata, conclude Valeria Marini.

Ascoltate interessate le sue parole, Teresanna Pugliese le chiede se tra lei e la Elia non ci siano questioni irrisolte. Ma la Marini fuga i dubbi. Non la conosce e non ci ha mai avut niente a che fare, eccetto le aggressioni subite senza motivo. Ciononostante ha tentato di stemperare. Poi sulla sofferenza della vincitrice dell’Isola dei Famosi 2012 mette in chiaro come tutti abbiano sofferto.

Valeria Marini: condotta vergognosa

Ciò non ti qualifica ad aggredire gli altri e dà messaggi sbagliati. Quanto fatto lo giudica vergognoso. Il giorno precedente l’ha minacciata, sottolinea la Marini. Per stemperare si è messa a ridere. Hanno subito l’ira della Elia pure Fernanda Lessa e altri.

Se avesse avuto le unghie le avrebbe bucato lo sterno. E anziché chiedere scusa ha detto di non aver fatto niente perché è tutta rifatta. Il reality sotto la guida di Alfonso Signorini ha finora applicato una politica ‘tolleranza zero’. Paiono dunque esserci buone probabilità che la produzione accolga l’appello.