Ordina panino molto farcito: gli servono una ‘mostruosità’ [FOTO]

Un signore canadese ordina panino con ripieno ‘extra’: i commessi però esagerano

Non c’è nulla di peggio che andare in un locale e ordinare troppo poco rispetto alle effettive necessità. Se poi il cliente è orgogliosamente famelico va di male in peggio. Bryan Passifiume, giornalista di Toronto, ha lasciato perplessi i social media quando ha twittato una foto della sua colazione.

Per assicurarsi la giusto carica di energie ha richiesto di apportare al bagel un extra e… ha ricevuto ben più di quanto potesse immaginare. Alla McDonald’s aveva ordinato del formaggio cremoso aggiuntivo, perché abitualmente lo applicano come burro.

Ma tra le mani aveva una punizione ‘passivo-aggressiva’. E, scoraggiato, chiedeva ai follower dei consigli sul da farsi. L’immagine mostra il pane ripieno di formaggio cremoso, talmente poco invitante da lasciare gli utenti “con la voglia di vomitare” solamente a guardarlo.

Scorte esaurite

Il messaggio esilarante, in cui Bryan ha paragonato il suo bagel a creature orripilanti, ha accumulato migliaia di like. Bryan ha scelto di non provare a mettere in bocca la ‘McMostruosità’ ed ha invece preferito ritrarla in alcune fotografie: accanto a un biglietto della lotteria, a un disco da hockey su ghiaccio e all’imballaggio di un inalatore. Dei colleghi hanno posato sempre vicino alla mega-colazione.

Talmente il personale della catena di fast food era stato iper-generoso da esaurire le scorte! Perseverante, Bryan è tornato il giorno dopo per riprovarci e gli hanno comunicato che avevano finito la crema di formaggio alle erbe e all’aglio, lasciando a lui l’ “onore” di ripulire. Su Twitter l’uomo ha specificato di non scherzare affatto, gliel’avevano data tutta il giorno prima!

Documentata la porzione stavolta servita, il ‘post-McMostruosità’ ha comunque convinto poco certi utenti. Lo hanno ugualmente etichettato una schifezza, ma a detta di Bryan si era ridotto a livelli commestibili di ripieno.

Panino mostruoso: lo sdegno degli utenti

La sequenza degli eventi ha scaturito l’interesse generale. Uno si è lamentato di non poter aggiungere la salsa Big Mac sul suo cheeseburger e di trovare irritante vedere 300 dollari di formaggio cremoso messi su un unico bagel.

Un secondo ha suggerito di non ordinare formaggio cremoso in più se non è in fondo quello che desideri. Un altro ha semplicemente aggiunto che lo avrebbe mangiato volentieri al posto suo, anche se non tutti si ritengono d’accordo. Guardate all’immagine pubblicata proprio qui sotto e traete le vostre conclusioni!