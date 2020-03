Barbara D’Urso avrebbe avuto una storia con Pupo, Alfonso Signorini si scatena al GF Vip 4

Barbara D’Urso e Pupo hanno avuto una storia?

Barbara D’Urso e Pupo hanno avuto davvero un flirt? A distanza di qualche settimana se ne è riparlato all’interno del Grande Fratello Vip 4. A ricordarlo è stato lo stesso padrone di casa del reality show Alfonso Signorini che tra l’altro è anche il direttore del magazine di gossip Chi.

Nel corso della 15esima puntata in onda lunedì 2 marzo 2020, il giornalista ha preso la palla al balzo quando si è affrontato la vicenda Adriana Volpe e Antonio Zequila. Quest’ultima ha affermato più volte di aver avuto una piccola liaison quando lei era appena 18enne, mentre l’ex conduttrice de I Fatti Vostri nega assolutamente. Addirittura sono volate minacce e giuramenti sulla teste di figli e genitori morti.

Alfonso Signorini sgancia una bomba mediatica

Su questa vicenda a voluto dire la sua Pupo, opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il noto cantante ha detto che una cosa del genere gli è capitata con una donna famosa con cui ha avuto una storia. A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che senza pensarci due volte ha fatto il nome di Barbara D’Urso.

Le parole del direttore hanno fatto scoppiare di ridere il pubblico presente nello studio di Cinecittà e lo stesso Enzo Ghinazzi. Quest’ultimo ha detto di non aver menzionato nessuno dicendo che Carmelita ha sempre negato. Addirittura anni fa ha querelato l’artista toscano richiedendo un risarcimento danni per diffamazione. Cifra che non ha mai ricevuto perdendo la causa. Ecco il link che parla di tale vicenda.

Una sentenza che ha visto perdere Barbara D’Urso

Nel maggio del 2014 c’è stata la sentenza a favore dell’opinionista del Grande Fratello Vip 4 e quindi la D’Urso ha perso la causa. Ma cosa era successo? Tutto era partito da un’intervista che Pupo aveva fatto a Sky. In quell’occasione il cantante toscano aveva detto di aver scritto il brano ‘La storia di noi due’ pensando al flirt avuto con Barbara. L’artista disse che una grande donna di Mediaset che fa la presentatrice e con cui ha avuto una storia, Barbara D’Urso.

“Io l’ho scritta, parole e musica, per lei, è stato un momento in cui le ho dedicato questa canzone e questa è la prima volta che lo dico, ma è così“, disse Ghinazzi. Dopo il processo I due si sono chiarito, infatti più volte Enzo è stato ospite nei programmi televisivi di Lady Cologno.