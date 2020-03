Alessia Marcuzzi alla conduzione di Temptation Island Vip: “L’anno scorso è andata così bene che lo rifarò”

In queste settimane si è parlato spesso di Alessia Marcuzzi e del suo addio a l’Isola dei Famosi. La conduttrice, infatti, ha annunciato che non sarà più alla guida di uno dei reality più amati della televisione italiana.

Mediaset ha reso nota la notizia con un comunicato stampa che ha fatto presto il giro di tutte le principali testate. Il nome più accreditato a questo punto è quello di Ilary Blasi. La bellissima conduttrice ha già guidato reality in prima serata come il Grande Fratello Vip.

Dopo tre edizioni ha lasciato uno dei programmi più longevi della televisione e ora potrebbe tornare prepotentemente al comando di una trasmissione di punta di Mediaset. A fugare ogni dubbio su quali possano essere i nuovi progetti ci ha pensato la diretta interessata. In un’intervista rilasciata al settimanale TelePiù, infatti, la Marcuzzi ha parlato dei suoi prossimi impegni televisivi, ovviamente in trasmissioni che andranno in onda sui canali Mediaset.

L’addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi

Come accade ormai da qualche anno il suo nome era stato accostato al reality che andrà in onda su Canale 5 molto verosimilmente nel 2021, visto il successo enorme che sta ottenendo il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad onor del vero già da qualche settimana i vari giornali e siti specializzati riportano la notizia di un possibile cambio al timone. E’ stata la stessa conduttrice a confermare tale indiscrezione.

Alessia Marcuzzi ha spiegato le sue motivazioni in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha raccontato cosa l’ha spinta a rifiutare la proposta. Questo non significa che non la rivedremo presto sugli schermi, anzi. Nei prossimi mesi sarà protagonista di almeno una trasmissione di grande successo.

Alessia Marcuzzi, infatti, ha rivelato che dal suo punto di vista si è chiuso un ciclo e che sente di aver dato tutto. Al giornalista che le ha chiesto se tornerà mai all’Isola dei Famosi, ha risposta con la solita simpatia chiarendo che se dovesse decidere di farlo indosserebbe i panni della naufraga.

Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island Vip

Alla guida della terza edizione di Temptation Island Vip ci sarà proprio Alessia Marcuzzi. Il viaggio nei sentimenti, che mette a dura prova le storie d’amore dei partecipanti, andrà in onda come sempre nel periodo estivo.

Ad annunciare la riconferma è stata la bella conduttrice in un’intervista rilasciata a TelePiù. Lo scorso anno, ha sottolineato la Marcuzzi, è andata talmente bene che era impossibile rifiutare. Per quanto concerne il programma Le Iene ha rivelato che occupa un posto speciale nel suo cuore, perchè offre spazio per le battute scherzose e pone una particolare attenzione a temi socialmente utili.