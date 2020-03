Uomini e Donne, anticipazioni 4 marzo. “C’è stato un approccio fisico”, Tina smaschera Gemma

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Dopo un doppio appuntamento dedicato al Trono classico di Uomini e Donne, oggi pomeriggio su Canale 5 va in la prima puntata settimanale del parterre senior. Stando a quanto riportato dai canali social del dating show, il telespettatori assisteranno ad un scontro tra Tina Cipollari e un signore del pubblico.

L’episodio odierno si aprirà col ritorno in studio di Gemma Galgani che stringerà le mani agli spettatori come se fosse una star di Hollywood. Subito dopo Gianni Sperti consegnerà la cartelletta alla vamp e quest’ultima tornerà ad assumere la conduzione di Quarto Grado. La dama torinese ritroverà alcuni suoi ex cavalieri, tra cui anche Crispino e il signor Paolo da Napoli. “Gemma ti ricordi di averlo baciato?”, le chiederà Maria De Filippi.

Spoiler Trono over: Valentina Autiero si scontrerà col cavaliere Matteo

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over di Uomini e Donne, svelano che Maria De Filippi darà spazio ad un’altra dama del parterre senior, ovvero la bella Valentina Autiero. Ultimamente la donna ha conosciuto diversi cavalieri e in studio ci sarà uno scontro con Matteo.

La dama dirà che una cosa che per lei era. A quel punto lui replicherà così: “Non mi hai permesso di essere me stesso”. La Autiero poi avrà un botta e risposta con l’altra Valentina, secondo la quale la dama sarebbe molto confusa.

Uomini e Donne: Tina Cipollari si scontra con un fan di Gemma Galgani

Nella puntata del Trono Over in onda oggi pomeriggio il pubblico di Canale 5 verrà a conoscenza di una curiosa rivelazione su Tina Cipollari. Ma è vera la voce che la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi ha intenzione di non pesarsi più?

Nel frattempo la famosa bilancia verrà ancora una volta portata in studio, ma le accuse di un fan di Gemma Galgani non si faranno attendere. “Come mai non ti vuoi più pesare?”, le chiederà il Signore del pubblico. Nel frattempo qui sotto troverete la clip spoiler dal portale web Witty tv: