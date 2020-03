Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo Pietropoli è vicino alla scelta

Carlo ha fatto una scelta molto importante nell’ultima registrazione del trono classico. In studio ci sono stati momenti emozionanti e lacrime. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo vicino alla scelta

Nella registrazione del trono classico che si è svolta martedì 3 marzo Carlo Pietropoli ha stupito tutti prendendo un’importante decisione. Nonostante nelle puntate andate in onda il pubblico ha visto Carlo molto vicino a Marianna, il tronista ha deciso di tenere solamente due ragazze e queste sono Cecilia e Ginevra. Insomma, sembra che per lui ormai la scelta sia vicina.

Carlo in lacrime: la sorpresa di Cecilia e Maria De Filippi

Per Carlo è stata una puntata davvero importante. Cecilia aveva abbandonato lo studio nella registrazione precedente, ma poi è andata a conoscere la mamma di Carlo. La corteggiatrice ha voluto semplicemente chiedere qualche consiglio su come conquistare il figlio dal momento che prova dei sentimenti nei suoi confronti.

In studio Cecilia ha ammesso di aver sbagliato a litigare per forza e ad andare via più volte perché ci tiene davvero a lui. Tra i due scatta un abbraccio ma le cose positive per il tronista non sono finite lì.

Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Carlo facendo entrare in studio la mamma e facendoli ballare insieme. Non solo, ma poi è stata letta una lettera che la mamma ha scritto per Carlo e lui si è commosso. Da quello che si legge nel web questo momento è stato davvero molto emozionante per tutti.

Le altre anticipazioni

Se Carlo è molto vicino alla scelta, Daniele Dal Moro invece è ancora in alto mare. Sembra essere molto interessato ad Angelica e ha portato in esterna anche Beatrice, ma ha anche chiesto delle nuove corteggiatrici. Tutto normale dal momento che Daniele è arrivato nel programma da poco.

Tuttavia, l’ex gieffino non è molto apprezzato, sia dagli opinionisti che dal pubblico. Infatti, continua a mettere alla prova le sue corteggiatrici e a giocare, invece di provare a costruire qualcosa di sentimentale.

Anche Giovanna e Sara non sembra che siano ad un buon punto. Giovanna ha dato il suo primo bacio a stampo a Sammy e sta conoscendo Alessandro e Stefano. Sara è ancora molto presa da Sonny che però continua a non portare in esterna. Dopo le esterne con Matteo e Giuseppe, Giovanni si è eliminato.