Ida e Riccardo svelano i reali motivi della crisi: c’entra un’altra, poi il colpo di scena (VIDEO)

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, di giovedì 5 marzo, sono stati ospiti in studio anche Ida e Riccardo, i quali hanno parlato della loro crisi vissuta in questi giorni. La coppia ha spiegato di aver affrontato dei momenti particolarmente burrascosi a causa di molte discussioni.

In particolar modo, la Platano non riesce proprio a digerire il fatto che il suo compagno non la desideri fisicamente come lei vorrebbe. A queste accuse, ormai obsolete, però, si è aggiunta una novità. Nel corso del dibattito è saltata fuori una presunta amante del Guarnieri.

I motivi della crisi tra Ida e Riccardo

Finalmente Ida e Riccardo hanno svelato i veri motivi celati dietro la crisi che stanno attraversando. La prima a parlare è stata la Platano, la quale ha spiegato di sentirsi talvolta inadeguata a causa di alcune mancanze da parte del suo compagno. La conduttrice, però, è apparsa alquanto spazientita da questa storia, sta di fatto che ha chiesto loro di farla finita. Subito dopo, però, la dama ha aggiunto un dettaglio che non era mai trapelato.

A quanto pare, a fomentare le discussioni tra i due pare c’entri un’altra donna, conosciuta dal cavaliere al di fuori delle telecamere. Con quest’ultima, però, l’uomo ha avuto solo due incontri, e da quanto emerso pare si sia trattato di rapporti solo fisici. Ad ogni modo, quando Ida ha scoperto la verità, è andata su tutte le furie ed ha dato luogo ad estenuanti discussioni.

La dichiarazione inaspettata della Platano

Riccardo, però, ha provato a sedare la crisi con Ida spiegandole di non dare alcuna importanza a quel flirt, dal momento che la donna della sua vita è solo lei. Questa, dunque, sarebbe la reale causa celata dietro il malcontento che la donna mostrò nel corso della precedente ospitata in studio.

In seguito a questo racconto, però, Il cavaliere ci ha tenuto a chiarire che il peggio è passato e che adesso pare abbiano trovato un loro equilibrio. Per tale motivo sono pronti a viversi al 100%. Proprio per questo, Ida ha deciso di spiazzare il suo uomo facendogli una dichiarazione inaspettata. Per la prima volta, dinanzi a tutti, la dama gli ha detto di essere strainnamorata di lui. Dopo la confessione è scattato un lungo bacio appassionato.