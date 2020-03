Ambra Angiolini sull’addio a Francesco Renga: “Non sono più costretta a…”

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono amati, hanno fatto coppia per tantissimi anni, 10 per la precisione, dal loro amore sono nati due splendidi figli, Jolanda e Leonardo. Sono stati una delle coppie più belle ed amate del mondo dello spettacolo: lui cantante dal fascino misterioso, lei meravigliosa attrice affacciatasi nel mondo del cinema con grazia e professionalità.

Eppure il tempo ha messo a dura prova il loro sentimento. I due si sono lasciati nel 2015. Un addio che è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha letteralmente sconvolto i fan.

L’addio di Ambra Angiolini e Francesco Renga

La separazione è stata tutt’altro che indolore e la sofferenza non è mai stata nascosta, anzi. L’ex ragazza di Non è La Rai ha vissuto, per sua stessa ammissione, un periodo difficilissimo che l’ha particolarmente segnata.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Ambra si è sbilanciata ed ha raccontato il suo dolore, ma anche la rinascita rispetto ad un rapporto che si era ritrovato improvvisamente ed inaspettatamente arenato.

L’attrice ha ribadito che il suo cuore ha smesso di battere una persona immensa, per la quale provava stima e continuava a provare stima gigantesca per una persona alla quale però non era più costretta a piacere. Oggi gli ex partner vivono un rapporto di assoluta serenità e pacifica convivenza per amore dei loro figli. (Continua dopo la foto)

La nuova vita da separati

Entrambi hanno voltato sentimentalmente pagina e vivono una vita serena che hanno imparato ad incastrare con intelligenza e coraggio. Ambra ha ritrovato l’amore accanto all’allenatore Massimiliano Allegri, l’uomo che le ha riportato il sorriso come ha più volte ammesso. Insieme hanno deciso di iniziare una convivenza e tutto sembra procedere per il verso giusto, tanto che in molti sussurrano (e sperano) in immediati fiori d’arancio.

Francesco Renga ha invece iniziato una storia con Diana Poloni, una bellissima bresciana. I due hanno ufficializzato la storia da qualche anno e sembra siano più felici che mai.