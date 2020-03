Oroscopo Branko 7 marzo 2020: Luna dolce per i Gemelli, Venere negativa per Leone

L’oroscopo di Branko del 7 marzo 2020 ha delle novità davvero interessanti per il vostro segno zodiacale. I nativi del Toro devono fare i conti con la prepotenza della Luna, mentre Nettuno tira qualcosa di eccezionale per i Pesci. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 7 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Le conferme che state aspettando da un bel po’ verranno esaudite in primavera, una stagione bella anche per l’amore. Luna in Leone stimola la voglia di divertimento e di amicizia. Qualche difficoltà fa parte del percorso.

Toro – Anche in questa giornata la prepotenza della Luna si fa sentire più forte che mai in famiglia. Le discussioni non sono più come quelli di una volta. Lasciateli parlare, domani direte la vostra. Le persone sposate dimenticheranno i contrasti di oggi.

Gemelli – Mercurio vi invita a viaggiare ma voi potreste trovare lontano il futuro professionale o sentimentale. Con questa Luna dolce e passionale in Leone cercate di svegliare l’amore. Sembra assorto nei suoi pensieri.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Gli ultimi giorni d’inverno si prevedono schiarite per voi. Luna piena illumina d’amore il fine settimana. Non mostratevi incerti davanti a una scelta che potrebbe cambiare la vostra vita.

Leone – Non mancano idee, volontà, la scarsità di riscontri è perché non siete abbastanza convincenti, ma le vostre lamentele sono esagerate. Evitate di parlare a vanvera, è tutto tempo sprecato. Distanze di sicurezza in amore a causa di Venere negativa.

Vergine – Mercurio creativo professionalmente, Venere festaiola in Toro, Marte passionale con Giove, Luna che diventerà piena in Vergine: questo è vero amore. Carriera, c’è uno stop anche per voi.

Previsioni di sabato 7 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata piena di provocazioni. Le persone che amate sono le prime a fraintendervi ma Marte in Capricorno non vi impedisce di realizzare guadagni. Se il coniuge vi guarda ma non vi vede, avete diritto a protestare.

Scorpione – Se il fastidio al ventre non cessa, sarà bene fare dei controlli medici. C’è agitazione nel matrimonio ma domani la passione divampa grazie alla Luna piena molto bella e Marte attivo con Giove.

Sagittario – Serata piena di luci con Luna in Leone, domani inizia il plenilunio in Vergine, anche il vostro corpo dovrà pagare per gli eccessi odierni. Se avete in mente di fare un piccolo viaggio, avete l’appoggio totale di Mercurio.

L’oroscopo di Branko del 7 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo periodo la società vi obbliga alla cautela ma non si esclude un clamoroso successo nel lavoro, studio, professione, affari. Trionfano i politici, i medici, e gli artisti. Venere canta d’amore in Toro.

Acquario – Mal di testa, circolazione e pressione, debolezza alle gambe. Qualcuno disegna nell’aria una specie di cuore, simbolo del Leone. Questa Luna s’intromette nelle faccende matrimoniali e va contro Venere. Per tale motivo vi trovate spesso a discutere con le donne presenti in casa e lavoro. Preferite i maschi, sono meno noiosi.

Pesci – Anche i non giovanissimi sono fiduciosi e ottimisti, la vita ha ancora tanto da darvi. Finita una storia, un lavoro, collaborazione, rapporto, Nettuno tira fuori qualcosa di eccezionale, solo per voi.