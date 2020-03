Uomini e Donne, ecco la verità su Luigi Mastroianni e Mara Fasone

La verità su Luigi e Mara

Da qualche settimana si vocifera di una presunta relazione tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni. I due ex tronisti si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, ma solo di recente si sono dati una possibilità. Lei andò via perché stufa dei continui attacchi ricevuti mentre lui scelse Irene Capuano al termine dell’esperienza televisiva.

Dopo circa un anno si sono lasciati ed ora pare che ci sia Mara nella sua vita. Al momento né Luigi né Mara si sono espressi a riguardo perché ci tengono alla loro privacy. Tuttavia è stata la ragazza a dare dei piccoli dettagli tramite una Instagram Story.

‘Non ho alcuna aspettativa, perciò non mi espongo’

La verità su Luigi e Mara sembra essere la seguente: si stanno frequentando per capire se possono gettare le basi per una storia d’amore. Ciò è stato confermato da lei, dato che in tanti l’hanno tempestata di domande. Ha riferito che non si espone perché vuole prima valutare la situazione.

Non si aspetta nulla, in quanto tende a volare basso per evitare ipotetiche delusioni. Tuttavia ha ammesso che stima molto Luigi fin da quando l’ha visto per la prima volta. Ai tempi del trono gli chiese di diventare un suo corteggiatore, ma lui proseguì nel suo percorso. Mara chiese anche ad Andrea Dal Corso di corteggiarla, però lui si focalizzò sulla conoscenza di Teresa Langella.

Nel frattempo Gianni Sperti insinuò un suo riavvicinamento all’ex fidanzato. La situazione diventò insopportabile al punto tale da spingerla ad abbandonare il programma. Attualmente sta vedendo Luigi, ma non è successo ancora nulla. Da buoni amici trascorrono delle ore piacevoli e, se le cose dovessero andare bene, lo comunicheranno ai rispettivi fan. Molti si sono chiesti cosa ne pensi Irene.

‘Abbiamo preso strade diverse tanto tempo fa. Non m’interessa’

Irene non ha detto nulla a riguardo di rilevante. Gli ha semplicemente augurato il meglio. Si sono lasciati tanto tempo fa ed è giusto che entrambi conducano la propria vita senza dar conto a nessuno. Non sempre le storie d’amore hanno un lieto fine, ma questo non significa che Luigi non sia un bravo ragazzo. Infine ha chiesto ai suoi follower di non menzionarlo più perché fa parte del suo passato.