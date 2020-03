Cristiano Malgioglio: “A quel punto capii che ero gay”

Cristiano Malgioglio racconta il momento in cui capì di essere omosessuale

Tra i momenti più attesi di Live – Non è la d’Urso, il confronto con le cinque sfere tornerà pure nella puntata in programma su Canale 5 domenica 8 marzo. Per questa occasione Carmelita chiamerà in studio Cristiano Malgioglio, personaggio che ha sempre fatto parlare parecchio di sé anche per lo stile esuberante.

Il paroliere, senza girarci troppo intorno, svelò a DiPiù di essere diventato gay stregato dal fascino di Carmen Miranda. Avrà avuto 15 anni quando il padre portò a casa un disco 68 giri di tale Carmen Miranda. Quando lo fece non poteva immaginare che stava per cambiargli la vita. L’ha messo e quando è partito ha percepito qualcosa di mai sentito prima.

Incontro folgorante

Per cominciare Cristiano Malgioglio ha provato il desiderio di vestirsi esattamente come l’artista. Non sapeva granché sul suo conto, allora non poteva documentarsi su Internet, disponeva unicamente della sua fotografia sulla copertina del disco. Nell’immagine porta un turbante con frutta tropicale.

E cercò di imitarla così, mettendosi una vestaglia colorata della madre, delle scarpe con il tacco alto, poi prese un cesto e lo riempì con della frutta. Infine se lo legò in testa usando un foulard di mamma. Vestito in questo modo, cominciò a cantare e ballare sulle note di Tico Tico, il suo pezzo preferito di Miranda.

Con lei Cristiano Malgioglio ha aperto gli occhi: finché non aveva sentito il disco di Carmen Miranda gli uomini non lo avevano mai attratto. Era un ragazzo comune. Solamente dopo aver ascoltato le sue canzoni ha iniziato a percepire quel tipo di pulsioni. E a quel punto ha cercato di sapere tutto quanto sul suo conto.

Quando Carmen appariva in tv, con i suoi abiti coloratissimi e copricapi sensazionali, andava in estasi. La sua voce, le sue movenze gli facevano venire sempre più voglia di emularla. Provò un dolore lancinante alla scoperta della sua prematura scomparsa, ad appena 46 anni. Successivamente ha compreso di essere diverso dagli altri ragazzi, di essere omosessuale.

Cristiano Malgioglio: pieno di autoironia

Sull’orientamento sessuale il ciuffo più biondo della tv ci ha spesso e volentieri scherzato su, anche sotto forma di canzone. Mi sono innamorato di tuo marito, tormentone lanciato negli ultimi anni, rende perfettamente l’idea della eccezionale autoironia. Se l’intelligenza di una persona va misurata in base al grado di autoironia il buon Cristiano ne ha da vendere.