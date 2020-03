Cani maltrattati dal padrone vengono salvati da un veterinario

Non c’è mai fine alla cattiveria e ai comportamenti inadeguati nei riguardi degli animali. Per fortuna c’è anche chi prende a cuore certe cose. Come il veterinario che ha deciso di salvare i due cani maltrattati dal padrone e costretti a subire le più impensabili vessazioni.

Cani maltrattati dal padrone: arriva l’eroe a salvarli

L’eroe per i due cani maltrattati dal padrone altri non è che un veterinario, che non ci ha pensato due volte a violare la legge per salvaguardare la vita dei due animali. Il suo nome è Victor Larkhill. Si tratta di un medico spagnolo che ha rapito due cuccioli per evitare che subissero ancora le più brutali violenze dal loro padrone.

I residenti del quartiere (ci troviamo in provincia di Alicante) avevano raccontato al dottore il comportamento di un loro vicino nei riguardi dei due cagnolini. Il proprietario sottoponeva loro a trattamenti abominevoli ed indegni.

Addirittura una persona, di nascosto a questo aguzzino, aveva ripreso i momenti violenti con lo smartphone. Dal video era palese come il padrone addirittura urlasse nei riguardi dei due cani, minacciandoli di ammazzarli. Questo era forse il male minore a cui le due bestioline era costrette. E infatti dai guaiti che si sentono in una parte di video si può ben immaginare anche la violenza fisica che subivano.

La decisione di Victor

Dinanzi a questi comportamento deplorevoli, Victor ha deciso di mettere in salvo i due cani maltrattati dal padrone, con un gesto eroico. E infatti, con l’ausilio del suo collaboratore, è entrato in casa dell’aggressore mentre lui non c’era.

Dunque ha preso con sé i due cani e li ha portati via da quell’inferno. Ha violato sicuramente la legge, ma lo ha fatto per una giusta causa.

La reazione del padrone

La Stampa racconta che ora i due cuccioli sono in un posto sicuro. Per adesso si stanno prendendo cura di loro con l’amor finora mancato. Dopo averli messi in sesto, si spera di poterli affidare a qualche famiglia che li prenda davvero a cuore.

Ma quale sarà stata la reazione del padrone? Sebbene qualcuno abbia violato il suo domicilio e gli abbia rubato gli animali, l’uomo non ha sporto denuncia. Quasi sicuramente ben conscio che, dinanzi ad un polverone, dovrebbe rispondere di atti violenti nei riguardi dei suoi cani. Quindi per ora niente ripercussioni nei suoi riguardi.