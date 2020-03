Antonio Zequila a Valeria Marini: “Perché ti sei ridotta così?!”

Antonio Zequila asfalta Valeria Marini: sarebbe caduta proprio in basso

Ovviamente, essendo recluso nella Casa del Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila non ha modo di presentarsi a Live – Non è la d’Urso domenica 8 marzo. A difenderlo dalle accuse mamma, probabilmente toccata dalle accuse lanciate contro il suo ‘piccolo’.

Fin dall’ingresso nel reality l’attore ha sollevato clamore, finendo spesso per litigare con gli altri concorrenti. Prima del confronto acceso tra lui e Adriana Volpe, avevano già indignato il web alcune considerazioni su Valeria Marini.

Ma riavvolgiamo il nastro. Al periodo in cui la diva stellare viene spedita nella Casa, durante una diretta, da Alfonso Signorini. Il motivo? Chiarire i dissapori di lunga data riguardanti lei e Rita Rusic. Come ben sappiamo, le due, compagne del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, portano avanti un’aspra rivalità. All’uscita della Marini, Antonio Zequila e Antonella Elia le muovono critiche sul fattore estetico.

Ego smisurato

I termini utilizzati hanno destato sconcerto nei telespettatori. Basta però riprendere in mano una vecchia intervista per capire che il pensiero espresso Er Mutanda lo coltivava già da diverso tempo.

Lo confidò al settimanale Vero nel 2016 di non sposare la scelta della sua ex, Valeria Marini, di approdare al Gf Vip. Non la riconosceva più. I due si sono conosciuti nel 1990 e si sono frequentati per qualche mese. Partecipare al programma lo reputava un grave errore. Quando l’ha conosciuta era giovane e bellissima: perché – chiedeva l’interprete – farsi vedere in questo stato?

Valeria Marini avrebbe secondo Antonio Zequila esagerato con la chirurgia estetica. Alla soglia dei 50 anni, l’orologio biologico non perdona. Le diceva di aver un viso un po’ sfatto, le labbra segnate dal botulino e dall’acido ialuronico. Insomma, i segni dell’età si sarebbero visti, nonostante alla donna la cosa sfuggisse. E sarebbe stata interamente colpa del suo ego smisurato. Zequila non pensava il GF aggiungesse nulla alla sua carriera.

A nessuno piace stare fermo e non lavorare, ma lei si sarebbe potuta cucire addosso e venir fuori in qualità di attrice. In fondo qualche soldo lo aveva guadagnato e in occasione di Bambola, il film girato dal maestro dell’erotismo Bigas Luna, avrebbe offerto una prova perfetta. Così facendo l’ex volto di Centovetrine credeva raschiasse il fondo del barile.

Antonio Zequila: l’origine del male

Ironia della sorte, quattro anni più tardi i due condivideranno l’esperienza. Stando all’opinione di Zequila, la donna sarebbe troppo permalosa. Leggendo l’intervista, è però chiaro: i malumori affondano le radici in un lontano passato.