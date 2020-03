Antonella Elia si vendica di Valeria Marini: uscita allo scoperto

Antonella Elia accusa Valeria Marini di averle tirate due pugni ai reni

Antonella Elia o Valeria Marini. O una o l’altra. Al Grande Fratello Vip 4 sembra esserci posto per solo una delle due. Troppo diverse (o forse troppo simili) affinché la convivenza nella Casa più spiata dagli italiani vada molto avanti.

L’ex valletta di Mike Bongiorno attacca ancora la sua nemica giurata, imputandole di averle usato violenza. Nelle ultime ore si è infatti lamentata con Andrea Denver dei pugni ricevuti da Valeria. In realtà ha “forse un po’ ” ingigantito i fatti. Il modello le suggerisce di ignorare le provocazioni e Antonella Elia sostiene di non aver risposto.

La Marini le avrebbe assestato due pugni nei reni perché, inavvertitamente, le ha pestato una ciabatta. Tuttavia, la produzione ha prontamente caricato un filmato parzialmente sbugiardante la teoria della torinese. Dalle immagini, si vede la diva stellare darle due pacche sulla schiena affinché non postasse la sua ciabatta. Sì, un po’ di forza potrà pure averla applicata, ma nulla di trascendentale.

Chi è la strega?

Un episodio capace di animare (e molto) gli animi. La Elia dà della ‘stupida’ alla Marini e la ‘invita’ a levarsi di mezzo. Non ne può più di lei, di averla nei paraggi. Visto che la casa è grande pensa possa trovarsi un angolo. La sua presenza costituirebbe un’offesa.

Provocatoriamente, la Marini dà corda, perdendo ulteriormente le staffe nel momento in cui Antonella Elia la definisce strega. Si crede una santa a sentire tutte le cattiverie subite dalla coinquilina. Non le permette di lanciarle insulti: non è nessuno per dare giudizi sugli altri. Dal canto suo, non l’avrebbe mai offesa in nessun modo. Ha sempre tentato di venirle incontro con gentilezza.

Antonella le dà a questo punto della bugiarda congenita. La Marini la provocherebbe, appena si alza attuerebbe tattiche. O si fa calma e la smette di importunarla oppure l’avrebbe insultata giorno e notte. Sarà ascoltata? Difficile, piuttosto oseremmo dire che la minaccia sortirà l’effetto contrario.

Antonella Elia: torto restituito

Con la millantata aggressione fisica la Elia replica per le rime alla precedente accusa dei due celeberrimi spintoni. Se l’era legata al dito, attendeva pazientemente il pretesto di fargliela pagare alla Marini, che ne aveva preteso l’eliminazione immediata.

Appello respinto da Alfonso Signorini, come del resto cacciare Antonellina? Nel bene e nel male è l’anima del reality. Le dinamiche ruotano quasi sempre intorno a lei, vulcanica tanto quanto durante le due passate esperienze in Honduras.