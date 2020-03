Gelo da Caterina Balivo, la telefonata agghiacciante: “È di Fabrizio Frizzi…”

Anche a Vieni da me è assente il pubblico per l’emergenza Coronavirus

Da un paio di settimane sia negli studi Rai e Mediaset di Milano e Cologno Monzese è vietato l’ingresso da parte del pubblico per evitare ancora di più la diffusione del Coronavirus. Stesso provvedimento è stato preso a Roma, infatti molte trasmissioni televisive in onda dalla Capitale c’è l’assenza di spettatori.

Tra questa anche Vieni da me, il rotocalco del pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. E proprio mercoledì scorso, primo giorno di divieto, in puntata è calato il gelo per la risposta di una telespettatrice. La donna, infatti, ha tirato in ballo il compianto Fabrizio Frizzi. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

Grande imbarazzo in studio, menzionato Fabrizio Frizzi

Mercoledì scorso Caterina Balivo ha ricevuto una telefonata agghiacciante in diretta. Infatti a Vieni da me, come accade ogni giorno, la padrona di casa ha lanciato il gioco telefonico sulla “cosa” misteriosa. Coloro che chiamano da casa devono riuscire a prendere la linea e scoprire a chi ha appartiene l’abitazione mostrata sul led.

In trasmissione ha telefonato un anziano signore che, forse senza rifletterci ha fatto calare il gelo tra le poche persone presenti nel centro ex Dear di Roma. In pratica l’uomo ha ipotizzato che l’oggetto in questione appartenesse al compianto Fabrizio Frizzi.

Caterina Balivo chiude la chiamata ad un signore da casa

Quando lo spettatore di Vieni da me ha fatto il nome del conduttore de L’Eredità e marito di Carlotta Mantovan, naturalmente tutti sono rimasti allibiti. La conduttrice napoletana Caterina Balivo, abbastanza scossa, ha provato in tutti i modi di mantenere la calma dicendo: “Fabrizio Frizzi non c’è più, forse intendeva la casa di Carlotta Frizzi”.

Quindi la padrona di casa del rotocalco di Rai Uno ha chiuso immediatamente la telefonata continuando la puntata come se nulla fosse accaduto. Nel frattempo possiamo dirvi che Vieni da me sarà senza pubblico almeno fino al prossimo 4 aprile 2020, tranne cambiamenti da parte del Governo.