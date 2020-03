Coppia lascia l’Inghiterra e va a vivere a Creta: la storia di Mat e Steph

Mat e Steph sono una coppia britannica, che ha deciso di cambiare radicalmente la propria vita. Da sempre innamorati di Creta, isola greca, hanno lasciato per sempre la loro patria e si sono definitamente trasferiti in loco. Bastano 5 mila sterline l’anno per vivere, e non sono affatto pentiti del la loro scelta.

Mat e Steph: vita dignitosa con 5 mila sterline l’anno

La nuova vita di Mat e Steph li spinge a consumare circa 5 mila sterline l’anno. Sebbene in Gran Bretagna guadagnassero davvero bene, sentivano di non essere appagati. E così hanno deciso di lasciare tutto e trasferirsi a Houmeri, villaggio che si trova sull’isola greca di Creta. La coppia parlava spesso di questo villaggio, e avevano deciso che una volta in pensione sarebbero volati qui a trascorrere la loro vecchiaia. Tuttavia bisognava attendere troppo tempo per questo cambiamento, dunque hanno anticipato di 30anni il tutto e hanno detto basta alla vita di città.

Sì ad una vira meno frenetica

La pace dei sensi di cui vivono ora Mat e Steph è il principale motivo che li ha indotti a vendere tutto in Gran Bretagna e a sistemarsi a Creta. E dire che avevano una vira agiata, portavano a casa anche 20 mila sterline, non mancava loro praticamente nulla. Ora invece guadagnano di meno, ma è la cosa migliore, a detta loro, che potessero fare.

Con 50 mila sterline hanno acquistato una villa sull’isola in cui vivono in economia e prestando molta attenzione alla cura dell’ambiente. Steph lavora part-time in un hotel, mentre Mat è assistente nel reparto infermieristico dell’ospedale del posto. Guadagnano molto meno dello stipendio che portavano prima a casa, ma sono più felici di allora. Limitando le loro uscite annue, riescono a spendere solo 5 mila sterline l’anno, avendo imparato tutti i segreti del viver sano e del viver bene secondo natura.

L’amore per l’ambiente

La coppia oltre a vivere questa nuova avventura sull’isola cretese, sono anche molto attenti a prendersi cura dell’ambiente e a rispettare la natura. Hanno messo in piedi infatti una raccolta fondi volta a contrastare il randagismo dei gatti. Al contempo sono impegnati a piantare a destra e a manca alberi da frutto, mentre nel tempo libero ripuliscono le spiagge

La loro speranza è di un futuro migliore fatto di attenzioni per le cose belle e per la natura, che troppe volte deve subire la furia inarrestabile dell’uomo.