Tina Cipollari vuota il sacco: “Ecco da dove nasce la mia antipatia per Gemma Galgani”

Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne

Chi segue Uomini e Donne, sa perfettamente che una delle veterane del dating show di Maria De Filippi è Tina Cipollari. Quest’ultima insieme al collega Gianni Sperti formano la coppia storica di opinionisti sia del Trono classico che over. E a proposito di parterre senior un decennio fa la padrona di casa ha avuto l’ingegno di creare un trono dedicato alle persone più anziane dove sono presenti dame e cavalieri.

E dal 2010 che una donna in particolare è diventata la protagonista assoluta. Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani che in questi anni ha conosciuto diversi uomini ma è rimasta sempre in trasmissione. L’unica eccezione con Giorgio Manetti che l’ha tenuta lontana solo nove mesi. Inizialmente il rapporto tra Tina e Gems era pacifico, ma poi col passare del tempo la vamp frusinate ha iniziato a provare antipatia nei suoi confronti. Per quale ragione?

Le ragioni dell’antipatia di Tina nei confronti di Gemma

In un’intervista realizzata di recente, il volto di Uomini e Donne Tina Cipollari ha ha parlato del suo rapporto con Gemma Galgani. La vamp frusinate ha detto che la sua antipatia nei suoi confronti è scattata quando la dama iniziò a frequentare Giorgio Manetti. Per circa nove mesi la direttrice di sala ha fatto sognare tutta la Penisola, compresa l’opinionista. Una bellissima storia d’amore che sembrava una favola: lui più piccolo e lei più grande.

Ma il famoso 4 settembre del 2015, senza comunicare nulla al gabbiano fiorentino, iniziò a parlare male pubblicamente. Stato a Tina, la Galgani lo ha infangato dicendo che si era montato la testa trasformandosi in un’altra persona. Da quel momento in poi sono iniziati i primi litigi con la piemontese.

Tina Cipollari al veleno contro Gemma Galgani

Nel corso della lunga intervista Tina Cipollari ha ricordato i primi giorni di Gemma Galgani al Trono over di Uomini e Donne. Stando alle sue parole la dama torinese era modesta, un po’ brutta e addirittura insignificante. Parole abbastanza forti della vamp frusinate nei confronti dell’ex fiamma di Giorgio Manetti.

Poi l’ex moglie di Kikò Nalli ha detto che è una donna insopportabile, facendo scappare i cavalieri dopo pochi giorni e secondo lei è nel dating show di Maria De Filippi per visibilità e popolarità. La collega di Gianni Sperti ha concluso che se anche avesse conosciuto la piemontese fuori dallo studio, non sarebbe mai potuta diventare sua amica, troppo diversa da lei.