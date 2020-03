Adriana Volpe Grande Fratello Vip chiama la famiglia. Dalla produzione arriva una drastica decisione. Cosa è successo?

La produzione permette ad Adriana Volpe di chiamare la famiglia per motivi personali, vediamo di cosa si tratta

Una chiamata da parte di Adriana Volpe alla famiglia ha messo in allarme i telespettatori. Come tutti sanno, chi sta nella casa non può entrare in contatto con nessuno di coloro che sta all’esterno. Cosa è successo dunque?

Come mai la produzione ha deciso di far parlare Adriana con la famiglia? La concorrente in realtà da alcuni giorni chiedeva di avere contatti con la figlia per avere una conferma sul fatto di proseguire il percorso nel reality.

La Volpe voleva parlare con la figlia visto che la trasmissione è stata prolungata di un mese. La piccola ce l’avrebbe fatta a stare ancora senza di lei? Vabbè che c’è il padre Roberto Parli, ma la mamma è sempre la mamma. Questi pensieri sono stati nella mente di Adriana questa settimana e avrebbe voluto sentire il parere della figlia.

Adriana Volpe voleva un confronto con la figlia

Prima di entrare nella casa del GF Vip Adriana aveva fatto un patto con la figlia, che prevedeva la durata del reality come era stato stabilito. Adesso il prolungamento aveva sconvolto i loro piani e la Volpe voleva parlare con la figlia per sapere cosa ne pensava.

Tuttavia, molti non sono convinti che fosse questo il motivo della chiamata di Adriana a casa. Alcuni utenti pensano che potrebbero esserci motivazioni riguardanti la sua vita privata. I fan hanno infatti notato che la Volpe è rimasta in confessionale per oltre un’ora.

La produzione aveva poi dato una spiegazione ufficiale e aveva detto di aver dato ad Adriana Volpe la possibilità di contattare la famiglia. Il motivo? Beh, motivi personali, aveva detto la produzione. Non sono mancati i commenti dei fan del reality show dopo che il messaggio è stato pubblicato sui profili social della trasmissione.

Gli utenti pensano che la chiamata riguarda la sua vita privata

Sono tante le ipotesi che hanno fatto gli utenti dopo aver letto il messaggio. Poteva trattarsi della figlia ma poteva anche trattarsi di qualcosa che riguarda la sua vita privata. Qualcuno ha che ipotizzato che qualcuno della famiglia avesse avuto il coronavirus.

Un’altra ipotesi plausibile è che Adriana abbia parlato con il marito Roberto Parli e abbia avuto un chiarimento con lui. Tuttavia, la Volpe è apparsa sollevata, quindi alcuni hanno fatto marcia indietro e hanno detto che magari aveva parlato con la figlia. Dopo l’ora trascorsa in confessionale la gieffina è tornata in casa.