“Sembra un gatto…”: Belen Rodriguez irriconoscibile, ecco cosa ha fatto la moglie di Stefano De Martino

Belen Rodriguez ospite a Verissimo

In molti sabato pomeriggio hanno guardato l’intervista di Belen Rodriguez rilasciata a Verissimo. Uno studio, quello del salotto televisivo di Silvia Toffanin completamente vuoto per via dell’emergenza Coronavirus. Infatti la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha salutato tutti i suoi ospiti alzando le mani da lontano e a distanza di un paio di metri.

Ma tornando alla lunga chiacchierata della soubrette argentina, quest’ultima è apparsa radiosa più che mai tanto che la padrona di casa glielo ha fatto notare più volte. La conduttrice di Tu si que vales ha ritrovato la sua dimensione da quando è ritornata insieme al ballerino napoletano Stefano De Martino.

La soubrette argentina e l’amore per Stefano De Martino

Dopo la separazione da Stefano De Martino avvenuta all’incirca quattro anni fa, Belen Rodriguez si era smarrita. Per sua stessa ammissione a Verissimo ha confidato che in questo arco di tempo ha fatto delle cose che non ripeterebbe mai. Sia lei che Stefano De Martino si erano rifatti una vita e addirittura tra loro non c’erano più rapporti pacifici.

Lei aveva instaurato una relazione sentimentale col pilota della Moto GP Andrea Iannone, mentre il danzatore partenopeo ha avuto qualche flirt ma mai confermato da parte del diretto interessato. Dalla scorsa primavera i due ex coniugi hanno trovato un punto di incontro decidendo di darsi una seconda possibilità. In particolare per il bene del figlio Santiago che ha quasi sette anni.

Belen Rodriguez criticata per il suo aspetto fisico

Ma l’ospitata di Belen Rodriguez nel salotto di Silvia Toffanin ha scatenato una serie di polemiche da parte del popolo del web Infatti, tutti coloro che hanno seguito l’intervista hanno notato qualcosa di diverso nella soubrette argentina.

Infatti recandosi sui vari social network, gli internauti hanno scritto che la madre di Santiago sta davvero esagerando con i ritocchino estetici. Qualcuno l’ha paragonata ad un gatto altri ancora le hanno consigliato di farla finita perché già è bello di suo e non ne ha bisogno.