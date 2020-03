Fabio Testi, parla il figlio dalla Cina: la situazione sul Coronavirus e l’appello al padre (VIDEO)

Il concorrente del GF VIP Fabio Testi sta vivendo un momento molto difficile in quanto suo figlio si trova in Cina in uno degli epicentri di Coronavirus. Nel corso della precedente puntata del reality show, Alfonso Signorini ha provato a tranquillizzare l’attore facendogli recapitare un messaggio direttamente dal ragazzo.

Le sue parole, però, non sono riuscite a placare l’apprensione del genitore, che ha palesato la volontà di essere eliminato dalla casa. Allo scopo di evitare tutto ciò, il giovane consanguineo del vip si è collegato con Live Non è la D’Urso e ha lanciato un appello a suo padre.

Il figlio di Fabio Testi svela come si vive a Shangai

Durante la puntata di ieri del programma domenicale di Barbara D’Urso è stato dato ampio spazio al tema del Coronavirus. Nel bel mezzo della diretta, si è collegato anche il figlio di Fabio Testi, il quale ha ragguagliato tutti circa la situazione a Shangai e poi ha voluto lanciare un messaggio per il suo genitore.

Il protagonista del videomessaggio ha detto che, per fortuna, la situazione sta migliorando. Dopo l’apice di contagi toccato nei giorni precedenti, la situazione sta gradualmente migliorando. Il giovane è titolare di ben quattro attività nell’hinterland cinese e, da alcuni giorni, ne ha aperte due.

Naturalmente, il tutto è fatto tenendo conto delle norme igienico sanitarie necessarie e delle distanze di sicurezza da tenere. In seguito all’aggiornamento in merito alle condizioni di Shangai, il protagonista ha voluto lanciare un messaggio al gieffino. (Clicca qui per il video)

L’appello al concorrente

Il figlio di Fabio Testi, infatti, ha detto di voler rassicurare suo padre in quanto le sue condizioni e quelle della sua donna sono buone. Proprio per questo motivo, non è assolutamente necessario che l’attore termini anticipatamente la sua esperienza all’interno della casa del GF VIP.

Sicuramente, nel corso della diretta del reality, che andrà in onda mercoledì 11 marzo, l’artista verrà messo al corrente di questo importante aggiornamento. Ad ogni modo, tale gesto riuscirà a sedare la sua preoccupazione e a desistere dal voler lasciare a tutti i i cosi la casa più spiata d’Italia? Lo scopriremo tra qualche giorno.