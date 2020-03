Soleil Sorge vola ai Caraibi: ‘Il virus non è mortale, non è la peste, allarmismo eccessivo’

Soleil Sorge è al centro delle polemiche per i suoi comportamenti e le dichiarazioni inerenti al coronavirus. Ecco che cosa è successo

Soleil Sorge vola ai Caraibi: critiche per l’ex corteggiatrice

Soleil Sorge è nota ai telespettatori per aver partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. Dopo una relazione di qualche mese con lui, Soleil ha deciso di lasciarlo, mentre Luca si trovava al Grande Fratello Vip, e ha iniziato una storia con il rivale di trono Marco Cartasegna.

Le cose non sono andate bene neanche con lui. Da single, Soleil ha partecipato a L’Isola dei Famosi e in quell’occasione ha iniziato un flirt con Jeremias Rodríguez. Tuttavia, nella vita reale i problemi erano molteplici. Infatti, dopo qualche mese i due si sono lasciati. Recentemente Soleil è stata protagonista di Pechino Express insieme alla madre.

Soleil oggi è al centro delle critiche per quello che ha fatto e detto in merito al coronavirus. Si sa, in queste settimane molti influencer e protagonisti dei social si sono lasciati andare a dichiarazioni del tutto fuori luogo sull’argomento. Ebbene, Soleil, prima della chiusura della provincia di Milano, decretata zona rossa, ha deciso di prendere un volo per Punta Cana nella Repubblica Dominicana. Non solo, ma ha anche fatto delle dichiarazioni sui social che hanno indignato il web.

Le dichiarazioni di Soleil: ‘Non è mica la peste’

Soleil, una volta arrivata nella Repubblica Dominicana, ha detto che all’aeroporto di Milano non le hanno fatto nessun controllo prima di partire. All’arrivo, invece, hanno controllato che non avesse i sintomi del virus e poi è stata lasciata andare.

Soleil è venuta a sapere della situazione in Italia solamente al suo arrivo e si è detta mortificata per l’assenza di una cura contro questa pandemia. Tuttavia, lei ritiene che il virus non sia mortale e che vada a colpire in percentuali importanti solamente gli anziani dagli 80 anni in su.

Non solo, secondo lei la situazione è grave ma non come il panico che si è diffuso tra le persone del tutto immotivato perché “il governo deve prevenire questa cosa perché non siamo in grado di non starnutirci uno addosso all’altro, ma non perché è una piaga mortale e stiamo tutti per scoppiare”. Secondo lei assalire i supermercati e chiudersi in casa “come fosse la peste” è assurdo.

Tuttavia, nella Repubblica Dominicana sono stati trovati due casi di coronavirus: un turista italiano e una turista canadese. Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Soleil Sorge?