Elena Morali da censura, il top trasparente evidenza più del dovuto: Il seno esplode, si vede tutto (Foto)

Elena Morali di nuovo al centro del gossip

Elena Morali nelle ultime settimane è tornata dal centro dei pettegolezzi. Dopo un lungo fidanzamento con Scintilla, la giovane sembra aver trovato l’amore accanto a Luigi Favoloso. I due, si sono mostrati insieme in diversi scatti sui social e alcune immagini li ritraggono anche in atteggiamenti intimi.

E proprio su Instagram, Elena sembra non nascondersi e più di una volta si è lasciata andare a scatti bollenti. In uno dei suoi ultimi outfit, la giovane ha davvero esagerato mandando in delirio il suo pubblico maschile.

Lo scatto provocante sui social

Alla bellissima Elena Morali basta davvero poco per risultare irresistibile agli occhi dei suoi ammiratori. Poche ore fa su Instagram ha pubblicato una sua foto in jeans e maglietta. Nulla di strano se la sua t-shirt non fosse trasparente e rendesse tutto visibile.

Un’immagine che ha infiammato il web nel giro di pochi minuti e sopratutto mandato in estasy i suoi seguaci. Uno scatto artistico davvero sensuale e bollente. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da numerosi like e commenti. (Continua dopo il post)

La nuova fiamma di Elena Morali

Le curve mozzafiato di Elena Morali e le trasparenze che mettono in evidenza il suo prosperoso seno, hanno mandato in tilt i suoi ammiratori. In tanti, infatti, hanno apprezzato lo scatto e oltre a ricevere numerosi apprezzamenti qualcuno si è anche dichiarato apertamente.

A proposito di amore, per l’ex fidanzata di Scintilla, sembra che il suo suore sia di nuovo impegnato. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un flirt con luigi Favoloso, che pare sia stato confermato.

I due sembrano essere sempre più uniti e nonostante abbiano iniziato a frequentarsi pubblicamente da poco, si ha come l’impressione che il sentimento che li leghi sia già molto forte e stabile. Così intenso che l’imprenditore campano, balzato alle cronache per la sua sparizione e il rapporto complesso con l’ex Nina Moric, ha deciso di tatuassi il nome della sua nuova fiamma.