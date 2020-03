“Lo hanno visto tutti…”: Elodie senza reggiseno dal vestito si nota un dettaglio intimo [FOTO]

Elodie Di Patrizi torna a parlare del suo passato e della lite con Marco Masini a Sanremo 2020

Nelle ultime ore Elodie è tornata a rilasciare un’intervista avendo un duro sfogo. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, reduce del Festival di Sanremo 2020 ha usato dei termini abbastanza forti parlando del suo passato. La Di Patrizi ha detto di essersi rotta le scatole dei pregiudizi nei suoi confronti ammettendo per l’ennesima volta di aver fatto la cubista per mantenersi.

Inoltre la fidanzata del rapper Marracash ha confidato che dietro il palcoscenico dell’Ariston il collega Marco Masini l’ha offesa per il suo fisico. Oltre alle sue doti canore, l’artista italo-francese è una bellissima e carismatica ragazza. Durante una delle sue esibizioni alla kermesse sanremese, tutti hanno notato un suo dettaglio intimo. Di cosa si tratta?

L’ex allieva di Amici incanta il pubblico non solo per la sua voce

Nonostante non si sia posizionato nelle prime tre posizione della classifica della 70esima edizione del Festival di Sanremo, il brano di Elodie ‘Andromeda’ sta riscuotendo un grandissimo successo, infatti è la prima come diffusione in tutte le radio italiane. Ad annunciarla è stata lei stessa attraverso un post sul suo account Instagram.

Ma oltre alla bravura nel cantare, la Elodie ha fatto colpo per la sua bellezza e sensualità, che è davvero senza limiti. I look scelti per le sue performance durante la kermesse canora, erano firmati da Versace e indossati da lei mostravano tutta la sua sensualità, senza mai scendere nel volgare.

Elodie esce di seno

In una delle serate in cui si è esibita, gran parte dei telespettatori hanno notato un dettaglio intimo dal vestito indossato da Elodie. La Di Patrizi aveva addosso un lungo abito nero, con un vertiginoso spacco su un lato che metteva in risalto le sue chilometriche gambe, ma l’occhio delle persone si è indirizzato su un altro dettaglio.

Dalla scollatura dell’abitino, si notato un particolare del suo décolleté, ossia un cape**olo, chi di voi se ne è accorto? Ecco la foto in questione: