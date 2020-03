“Ci fai impazzire anche da casa…”: Justine Mattera esce di seno, il top è troppo piccolo per lei [FOTO]

Justine Mattera a casa per l’emergenza

Justine Mattera in questi giorno come gran parte degli italiani è costretta a rimanere a casa per l’emergenza Coronavirus. Tuttavia la soubrette italo-americana nn ha perso il vizietto di postare su Instagram delle sue foto provocanti. Nonostante abbia 49 anni l’ex moglie di Paolo Limiti ha delle curve praticamente perfette che sembrano appartenere ad un fisico di teen-ager.

La sensuale modella che ha esordito in Italia come sosia della diva hollywoodiana Marilyn Monroe, di recente si è fatta fotografare con una particolare capigliatura: riccioli scompigliati. Quest’ultimi le coprono parte del suo volto lasciando intravedere il suo sguardo ammaliante. Ovviamente la nuova iniziativa social della Mattera ha mandato in visibilio tutti coloro che la seguono sul social network. (Continua dopo il post)

La soubrette americana su IG con un costume super sexy

A corredo dello scatto appena descritto la bella Justine Mattera ha scritto la seguente didascalia: “In fondo ci sono mille cose da fare a casa”. Uno scatto audace che mostra la 49enne con indosso un costumino molto sensuale, fatto a fasce che le stringano il décolleté e l’addome mettendo in mostra le sue curve perfette. Ricordiamo che la soubrette americana ha fisico del genere grazie a tanto sport, ovvero corsa e ciclismo.

Inoltre c’è da sottolineare che anche l’ex moglie di Paolo Limiti è una delle testimonial della campagna #iostoacasa per contenere la diffusione del Coronavirus. Infatti anche lei ha deciso in prima persona di rimanere nella propria abitazione. Per i suoi follower si tratta di una ‘quarantena’ ad alto tasso erotico visto gli scatti che sta condividendo negli ultimi giorni.

Justine Mattera e la lunga chiacchierata con Caterina Balivo a Vieni da me

La settimana scorsa Justine Mattera è stata ospite a Vieni da me di Caterina Balivo parlando molto della sua carriera qui nel nostro Paese, ma anche le foto sexy su Instagram e il funerale del compianto ex marito Paolo Limiti.

E a proposito degli shooting che la soubrette americana rende pubblici sul social, lei stessa in prima persona ha voluto fare una precisazione. Tempo fa ha avuto qualche discussione col marito perché lui era contrario a tali iniziative, ora per evitare discussioni mostra gli scatti a lui e se non si lamenta li posta altrimenti no.