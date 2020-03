‘Ha un disgustoso vizietto a letto…’: Paolo Bonolis, la rivelazione piccante

Paolo Bonolis è tornato al timone insieme a Luca Laurenti ad Avanti un altro. Il conduttore televisivo da poco ha scritto anche un libro autobiografico, dove racconta sia momenti belli e brutti del suo passato. Sposato con Sonia Bruganelli e padre di 5 figli, Bonolis può dirsi davvero un uomo fortunato.

All’interno del suo libro, però, ha voluto parlare anche di episodio piccante che l’ha coinvolto molti anni fa. Nel dettaglio ha voluto svelare ai propri fan come è stata la sua prima volta…

Paolo Bonolis racconta la sua prima volta

Paolo Bonolis, pochi mesi fa, nel salotto di Bruno Vespa, si è lasciato andare ad un vero e proprio siparietto divertente. A Porta a Porta, gli è stato ha chiesto senza giri di parole come è stata la sua prima volta e il conduttore di Avanti un altro non ha esitato a rispondere, facendo ridere tutto lo studio.

Il marito di Sonia Bruganelli ha spiegato che il suo primo incontro intimo, l’ha avuto con una donna scandinava di nome Serpa. Stupenda, solare, divertente e sopratutto ben disposta ma con un solo difetto: sputava.

Ecco cosa fa tutte le sere il conduttore di Avanti un altro!

In una recente intervista a Tv 2000, Paolo Bonolis ha raccontato di una sua abitudine quotidiana. Il conduttore di Avanti un altro ha spiegato di fare una cosa tutte le sere. A quanto pare, non si tratta di nulla di ‘strano’ ma come sempre ogni sua dichiarazione crea notizia. Paolo non crede in Dio ma ogni sera prima di andare a letto recita le preghiere che gli sono state insegnate da giovane.

Dall’Ave Maria al Padre nostro fino al Gloria al Padre. “Le preghiere mi danno l’idea di poter aprire una porta, di rivolgermi con gratitudine a qualcuno e salutare tutte quelle persone che sono passate attraverso la mia vita e adesso non ci sono più”, ha ammesso. Ogni sera, quindi, Bonolis dedica un pensiero a tutte le persone importanti che ha conosciuto durante la sua vita e che in un modo o nell’altro non ne fanno più parte.