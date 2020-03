Il Paradiso delle signore trama 10 marzo: Marcello preoccupato per la scomparsa di Angela

La puntata del 10 marzo del Paradiso delle signore sarà prevalentemente incentrata sulla scomparsa di Angela e Riccardo. Soprattutto Marcello si dirà particolarmente in ansia per non sapere dove sia finita sua sorella. Per tale ragione, aprirà il suo cuore a Salvatore raccontandogli tutto.

Nel frattempo, al grande magazzino ci saranno nuovi ed interessanti progetti lavorativi in ballo, il più entusiasta sarà proprio il giovane Federico. In casa Guarnieri, invece, ci sarà un colpo di scena.

Spoiler Paradiso delle signore: la richiesta di Riccardo a Marta

Molti saranno gli avvenimenti degni di nota della settimana in corso al Paradiso delle sginore, andiamo a vedere cosa accadrà martedì 10 marzo. Angela e Riccardo hanno deciso di scappare in Liguria senza informare nessuno, questo genererà molta preoccupazioni in parenti e amici. Il giovane Guarnieri, però, si metterà in contatto con sua sorella Marta e le chiederà di reggergli il gioco con Ludovica. Il giovane, infatti, chiederà a sua sorella di non dire alla sua fidanzata che è scappato con la Barbieri.

Marta, ovviamente, rimarrà stupita da questa notizia, anche se aveva capito che il fratello non era felice al fianco della compagna. Ad ogni modo, se l’animo della moglie di Vittorio si acquieterà dopo aver scoperto che suo fratello sta bene, lo stesso non potrà dirsi per Marcello. Quest’ultimo sarà in onda per sua sorella e si sfogherà con Salvatore.

Puntata del 10 marzo: Guarnieri e la Barbieri tirano il freno

A villa Gaurnieri, invece, vedremo che Adelaide farà dei passi verso Umberto, ma quest’ultimo si mostrerà particolarmente interessato solo alle questioni lavorative. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 10 marzo vedremo che ci sarà grande fermento per la nuova collezione. Marta, Vittorio e Federico faranno una riunione dalla quale emergeranno delle idee molto interessanti sull’argomento.

Infine, Marcello ascolterà una conversazione tra le amiche di Angela da cui apprenderà che la sorella si trova con Riccardo. I due piccioncini, intanto, si troveranno a trascorrere dei momenti bellissimi in cui si avvicineranno tantissimo. Proprio ad un passo dal lasciarsi andare una volta per tutte, però, decideranno di fermarsi e di tornare indietro onde evitare di compromettere la situazione.