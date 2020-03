Scandalo da Maria De Filippi, la scena è da censura: è eccitato, vergogna! (VIDEO)

Venerdì 6 marzo è andata in onda una nuova puntata di Amici il serale. Dopo una prima voce su una possibile cancellazione del programma, il talent di Maria De Filippi è riuscito ad andare in onda ma senza pubblico.

A causa dell’emergenza Coronavirus che l’Italia sta affrontando, anche i programmi televisivi stanno cercando di limitare i contagi, escludendo il pubblico all’interno dei live. E proprio durante la diretta di Venerdì scorso, Maria si è trovata di fronte ad una situazione di forte imbarazzo, lasciando anche il pubblico a casa senza parole.

Maria De Filippi rimprovera l’allievo Nicolai

Una puntata molto particolare, quella di Amici andata in onda la scorsa settimana. Nel dettaglio si è aperta con lo scontro tra il maestro di ballo e due suoi allievi Nicolai e Javier. Particolarmente duro il confronto con Nicolai. I due ballerini hanno saltato la lezione di ballo del mattino restando a letto fino a tardi. Atteggiamento questo che ha costretto Timor Steffen a chiedere un provvedimento per entrambi anche se in misura diversa.

Se da un lato Javier ha accettato il rimprovero, dall’altra parte Nicolai si è scagliato contro il suo insegnate e la redazione del programma. Anche Maria De Filippi è rimasta allibita davanti all’arroganza e alla superbia del giovane allievo, chiedendogli più volte di moderare i toni. (Continua dopo la foto)

Il video non censurato ad Amici

Durante la puntata, Maria De Filippi ha mandato in onda il video del ritardo di Nicolai, ripreso in intimo appena sveglio. La produzione, però, come si vede dalle immagini ha dovuto censurare le sue parti intime. Come riporta il sito Bitchy “sui social erano quasi tutti convinti che la causa del suo ritardo fosse la “felicità mattutina” del ragazzo.

Il gesto del ballerino, ovviamente, non poteva andare in onda in prima serata, così la produzione del talent ha dovuto censurarlo. Intanto, in molti hanno notato il forte imbarazzo sia dei professori che della stessa Maria De Filippi, che senza farsene accorgere si è lasciata andare ad un sorriso malizioso.