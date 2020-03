Bruno Armando: l’attore si è spento a Milano dopo una lunga malattia

Addio a Bruno Armando, l’attore da tempo era malato, il collega Luca Zingaretti lo saluta con parole di stima e di affetto

E’ scomparso Bruno Armando. L’attore è venuto a mancare all’età di 63 anni, a causa di una lunga malattia. Amando se n’è andato nella giornata di domenica 8 marzo 2020, a Milano, la città dove viveva. E’ un duro colpo per il mondo dello spettacolo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti per la morte dell’attore, che era apprezzato e stimato da tutti. Era sempre in attività, sia nella televisione che nel cinema, e anche a teatro.

L’attore era tra i preferiti dagli italiani che lo hanno potuto apprezzare nella serie tv Distretto di Polizia. La serie è stata solo una delle sue memorabili imprese. Tanti i progetti di successo a cui ha preso parte Bruno Armando. Fra questi ricordiamo Adriano Olivetti: La forza di un sogno, Pietro Mennea: la freccia del Sud, L’angelo di Sarajevo, Facciamo Fiesta e molti altri.

Bruno Armando attore amato e stimato da tutti

Armando era anche laureato, l’attore aveva conseguito la laurea alla Bocconi, poi aveva perseguito la carriera di traduttore letterario. In seguito si era anche specializzato in letteratura contemporanea americana e inglese. Bruno aveva iniziato a fare l’attore ma era diventato popolare attorno alla fine degli anni Novanta.

Nella sua carriera ha lavorato a fianco di nomi importanti nel panorama cinematografico italiano. Tutti ricordano il suo ruolo in “L’Ispettore Coliandro”, nel film “Amiche da morire” con Sabrina Impacciatore, Cristiana Capotondi e Claudia Gerini. A ricordarlo sui social Ricky Tognazzi, che lo ha definito un grandissimo attore, che avrebbe meritato molto di più. Il regista lo ha salutato con affetto e stima.

Sul social il saluto di Luca Zingaretti

Anche Domenico Fortunato ha scritto parole di cordoglio per la scomparsa di Bruno Armando. L’attore lo ha ricordato come una persona umile e autentica, molto intelligente, gentile e generosa. Una vera rarità al giorno d’oggi. Molto commovente è stato anche il saluto dell’amico Luca Zingaretti. L’attore è affranto dal dispiacere e dal dolore per questa grande perdita.

Zingaretti ha scritto che gli sembra impossibile che lui non sia più qui. L’attore ha ribadito che chi lo ha conosciuto conserverà il privilegio di averlo amato. Luca ha aggiunto che non riesce a rassegnarsi al pensiero che non lo vedrà più, e lo saluta con affetto.