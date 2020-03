Al Bano e Loredana Lecciso, ultimo scoop, questa volta ci sono le prove

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso appaiono vicini in un selfie pubblicato dalla show girl

Al Bano e Loredana Lecciso: ogni tanto si parla di loro che irrompono nei sogni di coloro che sperano sempre in un ritorno di fiamma tra Albano e Romina Power. Il pubblico crede più che altro nel ritorno d’amore tra gli ultimi due, complici forse le esibizioni canore.

Vederli cantare insieme infatti permette di fare un tuffo nel passato, che mette tanta allegria. Insieme sono davvero belli, forse però non sentimentalmente parlando. La loro relazione infatti è stata non poco tormentata, le acque tra loro non si sono mai calmate.

Inoltre tra un evento e l’altro Al Bano è tornato da Loredana che gli fa davvero bene, gli dona un’aria giovanile. E Loredana? Lei non ha alcuna intenzione di demordere, l’ultimo suo gesto è la dimostrazione. La donna ha pubblicato un selfie in cui appaiono vicini e sorridenti.

A quanto pare sono stati insieme una giornata intera, hanno ritrovato l’intimità persa. Nonostante il pubblico sia dalla parte di Romina, il selfie pubblicato ha raccolto tantissimi consensi più di 6000 like con commenti super. C’è chi ha scritto di averli trovati bellissimi, chi nota tanta complicità, chi invece riconosce la grandiosa determinazione di Loredana.

Al Bano e Loredana Lecciso torna il sereno, ci nascondono qualcosa?

Al Bano e Loredana Lecciso hanno avuto due figli, quindi forse il cielo sui due è tornato sereno anche per questo motivo. Anche se Loredana ama affermare mettendo i puntini sulle i che tra loro la passione non è mai scemata.

E a proposito della passione la show girl ammette che da sempre tra loro c’è stata tanta attrazione fisica, un certo feeling che non è mai riuscito a spegnersi del tutto nonostante i vari allontanamenti. Quando tornano insieme si rendono conto che l’amore è cresciuto.

Non possiamo nemmeno parlare di allontanamenti perchè si sentono e si vedono sempre anche attraverso delle semplici videochiamate. Parlare con Albano secondo Loredana è stimolante, la fa crescere, le fa bene.

Ciò che lei rimprovera a se stessa oggi è l’essere stata impulsiva. Probabilmente se vent’anni fa, quando nacque il loro amore lei avesse avuto la stessa consapevolezza di oggi adesso sarebbero ancora insieme da coppia felice.

La guerra con Romina non ha fine

Negli anni invece la guerra vera e propria è stata e continua ad esserci tra lei e Romina Power. C’è immancabilmente dell’odio. Si cerca di capire chi tra le due sarà più brava a conquistare nuovamente il cuore del cantante di Cellino San Marco. E’ certo che sono entrambi agguerriti.